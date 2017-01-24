به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش کردستان، با حضور منصور مرادی نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی توزیع شیر در بین ۳۸ هزار دانش آموز شهرستان مریوان آغاز شد.

به گفته مدیر آموزش و پرورش مریوان، در سال تحصیلی جاری و در مرحله اول بیش از یک میلیون لیوان شیر استریل و پاستوریزه در ۲۸ نوبت در میان دانش آموزان شهری و روستایی توزیع خواهد شد.

بهمن عرفانی عنوان کرد: تمامی دانش آموزان دختر و پسر مدارس دوره ابتدایی، متوسطه دوره اول و دوم دولتی و غیردولتی، مراکز شبانه روزی کودکان بی سرپرست تحت پوشش بهزیستی، پیش دبستانی های ضمیمه تحت پوشش برنامه شیر مدارس قرار خواهند گرفت.

نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم طی سخنانی خواستار توجه به دانش آموزان به ویژه در حوزه تعذیه آنها شد و افزود: تامین نیازهای دانش آموزان در تمامی حوزه ها ضروری است و باید به آن توجه شود.

منصور مرادی بیان کرد: توزیع شیر در بین دانش آموزان باید به صورت مستمر در دستور کار قرار گرفته و در کنار آن نظارت های مناسب نیز از سوی مسئولان امر نیز اعمال شود.



