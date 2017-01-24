تبدیل شهر تاریخی سیمره به موزه

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمالک شنبه زاده اظهار داشت: بیشتر آثار ایلام در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و این استان دارای جاذبههای تاریخی، گردشگری و مذهبی زیادی است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان اظهار کرد: استان ایلام به عنوان بخشی از تمدن ایلام باستان دارای ابنیه و آثار باستانی فراوان و جاذبههای تاریخی طبیعی است.
وی افزود: ۱۳ اثر تاریخی استان ایلام در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
شنبه زاده اضافه کرد: این آثار بیشتر شامل تپهها و محوطههای باستانی مربوط به دورههای پیش از تاریخ و دوره ساسانی است که عمدتا در شهرستانهای دهلران، ایوان و چرداول هستند.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفت: استان ایلام با این۱۳اثربه ۷۳۵ اثر میرسد و همچنین۲۱ اثر معنوی ثبت شده نیزداریم و ۱۰ پرونده دیگر هم در این زمینه آماده برای ثبت آثار معنوی است.
شنبهزاده عنوان کرد: شش اثر طبیعی و پنج اثر مکان رویداد در آثار ملی کشور ثبت شده، جمعا ۷۶۷ اثر از استان ایلام در بخشهای مختلف در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفت: طرح بررسی تبدیل سیمره به شهر- موزه به پایان رسیده و با دانشگاه شهید بهشتی تهران مکاتبه شده و مورد تایید قرار گرفته است، از این به بعد فعالیتهایی که در شهر تاریخی انجام خواهد شد برابر طرح مطالعاتی بوده و فضا به گونهای فراهم خواهد شد که گردشگران بتوانند از شهر تاریخی بازدید کنند.
وی ادامه داد: مطالعه و طراحی برای به روز کردن ۳ موزه مردمشناسی استان ایلام نیز در دستور کار اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام قرار دارد.
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