سخنرانی تحلیف دونالد ترامپ شفاف نبود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر امور خارجه آلمان در سخنانی در برلین اظهار داشت: دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا نتوانست در مراسم تحلیف خود سخنانی شفاف از سیاست های داخلی و خارجی خود ارائه دهد.

اشتاین مایر در ادامه گفت: ما پیش بینی می کنیم که ترامپ بیشتر شعارهای تبلیغاتی خود را در دوره ریاست جمهوری عملی کرده و آنها را به اجرا در بیاورد.

وزیر امورخارجه آلمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مواضع انتخاباتی ترامپ در قبال ناتو گفت: انتظار داریم دوره سختی را در ناتو با ترامپ بگذرانیم.

این در حالی است که در گفتگوی تلفنی اخیر وزیر دفاع آمریکا با دبیر کل ناتو وی از اهمیت این سازمان برای واشنگتن سخن به میان آورده بود.

برلین پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حمایت خود را از «هیلاری کلینتون» نامزد دموکرات ها اعلام کرده بود.