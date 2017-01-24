به گزارش خبرنگار مهر، «درک باورمن» که یک ماه پیش قراردادش را با فدراسیون بسکتبال ایران به عنوان سرمربی تیم ملی ا فسخ کرد، ایمیلی به فدراسیون ارسال کرده و در آن پیگیر وضعیت خود و قرارداد فسخ شده اش شده است. او در این ایمیل این سئوال را مطرح کرده که چرا مسئولان بسکتبال ایران طی این مدت پاسخی به وی نداده اند!

محمود مشحون رئیس فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص گفت: چه پاسخی باید به این مربی می دادیم؟ این اقدام به قدری غیر اخلاقی و غیر حرفه ای بود که جای هیچ پاسخی باقی نگذاشته بود.

وی تصریح کرد: البته شرایط به همین صورت هم باقی نخواهد ماند و درک باورمن همین روزها پاسخ فدراسیون بسکتبال ایران را نسبت به اقدامش دریافت می کند. ما شکوائیه ۱۵ - ۱۰ صفحه ای تنظیم کرده ایم که به زودی و پس از طی شدن مراحل ترجمه و آماده شدن برای ارسال به مرجع حل اختلاف فدراسیون جهانی بسکتبال (BAT)، عینا در اختیار باورمن هم قرار خواهد گرفت. این شکوائیه پاسخ بسکتبال ایران به باورمن است.

رئیس فدراسیون بسکتبال تصریح کرد: باورمن پیگیر وضعیتش شده چون تا به امروز فدراسیون بسکتبال هیچ واکنشی خطاب به وی و در رابطه با فسخ قراردادش نداشته است. دلیلی برای انجام این کار نداشتیم چون هر اقدامی باید با سند و مدرک انجام شود. منتظر بودیم تا بعد از انتخاب سرمربی تیم ملی و تعیین تکلیف کادر فنی این تیم، مراحل تنظیم شکوائیه انجام شود که این کار هم انجام شده است. به زودی پاسخ این مربی را می دهیم.

مشحون با تاکید بر غیراخلاقی و غیرحرفه ای بودن اقدام باورمن گفت: هر سرویسی که لازم بود به این مربی داده بودیم، به اندازه یک میلیمتر هم برایش کم نگذاشتیم اما او با کارش همه برنامه های ما را به هم ریخت. بنابراین بعد از ارسال شکوائیه به مرجع حل اختلاف فدراسیون جهانی بسکتبال، به شدت پیگیر نتیجه گرفتن از آن خواهیم بود.