لزوم اعمال ابلاغیه افزایش قیمت ذغالسنگ از سوی شرکت ذوب آهن اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی صبح امروز در نشست بررسی مشکلات شرکت ذغالسنگ کرمان با بیان اینکه وضعیت ذغالسنگ چند چالش اساسی دارد، اظهار داشت: بعد از پیگیری های مکرر و برگزاری جلسات مختلف در خصوص پایین بودن قیمت ذغال در کشور توسط معاون اول رئیس جمهور افزایش قیمت ابلاغ شد اما علیرغم بخش نامه جهانگیری این افزایش قیمت از سوی شرکت ذوب آهن اصفهان اجرایی نشد.

وی بیان داشت: چالش دوم انحصار در خرید است و متاسفانه خریداران ذغال، ابلاغیه افزایش قیمت اعلام شده دولت را اعمال نمی کنند که باید شرکت ذوب آهن اصفهان ابلاغیه افزایش قیمت ذغالسنگ را اعمال و اجرایی کند.

وی ادامه داد: جلسه ای در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور سه فرماندار از شهرستان های شمال استان تشکیل شد و مسئولان مربوط هم حضور داشتند و در رابطه با مشکلات ذغالسنگ به طور صریح صحبت شد که با پیگیری های صورت گرفته ثابت شد که یکی از مشکلات این شرکت نسبت پایین درآمد در کنار هزینه های بالا و تعطیلی برخی معادن بوده است که می توان با راه اندازی معادن غیر فعال تولید معادن ذغالسنگ را تا سه برابر افزایش داد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامیابراز داشت: مبنای ما قانون کار کشور است و همه باید بر اساس قانون کار کشور درخواست ها و پیشنهادات خود را ارائه دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بحث های پایه ای از جمله قیمت گذاری، انحصار خرید، اجرای قوانین کار باید پیگیری شوند و همچنین پیگیری مطالبه از ذوب آهن و از شرکت تهیه و تولید، تعیین تکلیف مسائل بیمه ای، مالیات هم باید در همین چند روز به نتیجه برسند.

پورابراهیمی از تشکیل جلسه ای در چند روز آینده در محل کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر رفاه و تامین اجتماعی، مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور، مدیرعامل شرکت ذوب اهن اصفهان، مدیرعامل شرکت زغالسنگ کرمان، به منظور بررسی مشکلات و تعین تکلیف معوقات شرکت ذغالسنگ کرمان از شرکت ذوب آهن اصفهان خبر داد و همچنین پیگیری برای دریافت تهسیلات از طریق خط اعتباری از طریق بانک های کشور به منظور پرداخت حقوق معوق کارگران شرکت ذغالسنگ را از دیگر موضوعات قابل پی گیری این جلسه عنوان کرد.

در ادامه این جلسه مدیرعامل شرکت ذغالسنگ کرمان بیان داشت: ۳۸ میلیارد تومان بدهی مالیاتی، ۲۳ میلیارد تومان بدهی تامین اجتماعی، ۱۰ میلیارد تومان بدهی به معادن خصوصی، ۲۱ میلیارد تومان بدهی حقوقی و ۱۵ میلیارد تومان بدهی پاداش پایان خدمت از جمله بدهی های این شرکت می باشد.

ایرج فلاح ابراز داشت: شرکت ذغالسنگ در ۹ ماه اول سالجاری۳۰۰ هزار تن تولید داشته است و۴۰ میلیارد تومان از ذوب آهن اصفهان طلبکار است.

در ادامه این جلسه میر صادقی فرماندار شهرستان راور نیز با قدردانی از پور ابراهیمی به دلیل رسیدگی به تمام مسائل شهرستان راور به ویژه مسائل کارگری گفت : امید است با پیگیری و همکاری مدیران و مسؤلان از تمام ظرفیت معادن ذغالسنگ استفاده شود تا زمینه اشتغال زایی جوانان بیش از پیش فراهم شود.

در پایان این نشست نماینده کارگران از بخش های مختلف ذغالسنگ کرمان ضمن بیان دیدگاه های خود پرداخت حقوق معوقه را از مطالبات اصلی خود دانستند.