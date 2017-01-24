آغاز رسمی برنامه های پایتخت فرهنگی جهان اسلام در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سنگ بنای معرفی سه کشور در هر سال از حوزه کشورهای آفریقایی، عربی و اسلامی غیرعربی به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی از سوی سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی(آیسسکو) وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی در سال ۲۰۱۱ گذاشته شد.

در همین چارچوب کلانشهر مذهبی مشهد در سال ۲۰۱۷ میلادی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در آسیا انتخاب شد که امروز آغاز این مراسم با حضور صدها میهمان داخلی وخارجی است.

در مراسم رسمی افتتاحیه این رویداد بزرگ علاوه بر مسئولان و شخصیت های برجسته کشوری بیش از ۲۵۰ میهمان خارجی از کشورهای اسلامی اعم از وزرا ، نمایندگان مجلس ، ملی ، سفرا ، کاردارها ، شخصیت های فرهنگی ، مذهبی حضور دارند.

در این میان ۱۰۸ میهمان خارجی از اندیشمندان فعال در حوزه فرهنگی و اجتماعی کشورهای اسلامی هستند ضمن آنکه وزیرانی از کشورهای تانزانیا، افغانستان، پاکستان، اوگاندا، موریتانی و الجزایرو سوریه هم حضور دارند.

همزمان با این مراسم کار کتابت قرآن کریم توسط خطاطان و خوشنویسان مطرح کشوری آغاز شده و برنامه های جنبی دیگری نیز برای میهمانان داخلی و خارجی تدارک شده تا اهمیت این انتخاب و جایگاه مشهد الرضا (ع) و فرهنگ رضوی بیش از پیش برای این میهمانان روشن شود.

این در حالی است که برنامه های مراسم افتتاحیه از چهارم بهمن ماه به طور رسمی در مشهد آغاز شده و تا ششم ادامه دارد و در این ایام ۱۵ برنامه اصلی و ۲۸ رونمایی در حوزه های مختلف فرهنگی و هنری تدارک شده است.

مراسم پایانی اجلاس بین المللی گفت و گوهای فرهنگی ایران و جهان عرب در دانشگاه فردوسی مشهد ،محفل نورانی شبی با قرآن، اختتامیه پنجاه و پنجمین جشنواره منطقه ای فیلم و عکس سینمای جوان مشهد ۲۰۱۷ و نیز اکران فیلم سینمایی محمد(ص) از جمله برنامه هایی بود که برای ورود به این رویداد فرهنگی برنامه ریزی و برگزار شد.

قرار است آثار نفیسی همچون قرآن نفیس به خط مرحوم نیریزی، تابلوی معرق ضامن آهوی استاد فرشچیان که سعید ارزکان آن را طراحی کرده، تابلوی خوشنویسی شمس الشموس، هفته نگار مشهد ۲۰۱۷، نماهنگ و سرود ویژه پایتخت فرهنگی جهان اسلام، کتاب کشورهای جهان اسلام و خوشنویسی کتیبه در این ایام رونمایی شود و یک فیلم مستند ۱۵ دقیقه ای از تصاویر مشهد در یک قرن گذشته که تاکنون دیده نشده نیز به نمایش در آید.

نشست مشترک مدیران مسئول رسانه ها، خبرگزاریها و مدیران رسانه ملی از دیگر برنامه های مراسم آغازین رویداد مشهد ۲۰۱۷ بود که دیروز برگزار شد و امروز علاوه بر کتابت قرآن کریم، بازدید از اماکن متبرکه، موزه و کتابخانه آستان قدس رضوی و افتتاح موزه بزرگ خراسان از دیگر برنامه های رویداد بزرگ فرهنگی مشهد ۲۰۱۷ در روز سه شنبه است.