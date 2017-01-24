بازنگری در دستورالعمل ساماندهی صرافی ها

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر کمیجانی در حاشیه همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری وتولید در جمع خبرنگاران گفت: دستورالعمل صرافی ها که در سال ۹۳ ابلاغ شده است، با فضای کنونی اقتصاد کشور متناسب نیست، به همین دلیل این دستورالعمل بازنگری خواهد شد.

وی در خصوص ساماندهی صرافی ها نیز گفت: ساماندهی در جریان است و آیین نامه نیز در شرف بازنگری و بررسی است که امیدواریم تا پایان سال نیز نهایی شود، این آیین نامه در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد تا تصویب شود.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: تحولاتی در عرصه اقتصادی صورت گرفته و تنها یک دلیل آن، وضعیت بعد از اجرای برجام است که ورود و فعال تر شدن صرافی ها یک دلیل عمده اش به خاطر محدودیت هایی در نقل و انتقالات وجوه است که صرافی ها به عنوان نهادهایی عمدتا فعال با نظارت بانک مرکزی هستند، این در حالی است که حجم فعالیت صرافیها افزای یافته و باید دستورالعمل مرتبط با آن که سال ۹۳ ابلاغ شده، مورد بازنگری قرار گیرد.

وی تصریح کرد: باید از صرافی ها انتظار رفع نیازهای کوتاه مدت، مشتریان خرد، مسافران، رفع نیازهای آنی را داشته باشیم و صرافی نمی تواند نیاز کلان کشور را برطرف کرده و ما داریم مقدمات این کار را فراهم می کنیم. از دو ماه قبل به بانکها دستورالعمل هایی ابلاغ شده و بنابراین به مرور که توسعه روابط کارگزاری گسترش می یابد، بخش عمده ای از انتقال وجوه از صرافی به سمت سیستم بانکی انتقال می یابد.

به گفته کمیجانی، سیستم بانکی وظیفه اصلی خود را در نقل و انتقال وجوه برای رفع نیازهای تولید و تجاری انجام می دهد و صرافی ها نیز در سطح بازار خرد و تامین نیازهای خرد و آنی را رتق و فتق می کنند.

وی آمار تعداد گشایش ها و روابط بین بانکی و کارگزاری ها با خارجی ها، دائما در حال افزایش اشت. ایجاد شعب بانکی خارجی در ایران کاری زمان بر است و گاهی تقاضاهایی وارد می شود ولی این تقاضاها باید حالت جدی تر نیز به خود بگیرد و مشتریانی که می آید، و این امر زمان بر است.

قائم مقام بانک مرکزی درباره تسعیر ارز و منابع ناشی از آن گفت: فعلا در قالب همان مصوبه اولیه مجلس ترتیباتی در قالب آیین نامه ای که تدارک دیده شده بر مبنای ۴۵ هزار میلیارد تومان، تدبیر شده است تا وارد فاز اجرایی شود.

کمیجانی در پاسخ به این سوال که آیا برآورد شما همان ده هزار میلیارد تومان در این رابطه است، افزود: خیر این برآورد بر اساس لحاظ کردن سیاست یکسان سازی نرخ ارز بود، بنابراین اولویت دیگری اینجا وجود دارد؛ اما آن محاسبات کارشناسی است و درست بوده ولی آیین نامه ای که تدوین شده، روی میز اجرایی ما است و در حال تلاش هایی هستیم که این موضوع در بخش تولید عملیاتی خواهد شد.

وی در خصوص زمان آغاز پرداخت تسهیلات به واحدهای پلاسکو تصریح کرد: رقم مقدماتی اعلام شده ولی باید اطلاعات مشخص شده و متقاضیان مشخص شود، به نحوی که در قالب تعداد متقاضیان و حجم نیازی که خواهند داشت، این رقم ممکن است سبک و سنگین شده و در هفته های آینده نیز در مورد آن تصمیم گیری کرد.