تهران در ۹ سال اخیر تنها ۸۰۰ تخت جدید بیمارستانی داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، صدیف بدری افزود: دولت به خاطر وضعیت مالی نمی تواند بهسازی و نوسازی بیمارستان ها را به طور کامل اجرا کند و به همین منظور باید از فرصت های سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی استفاده کنیم.

وی گفت: در بودجه سال ۹۶ استفاده از ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی به صورت فاینانس برای ساخت بیمارستان در کشور در نظر گرفته شده است.

بدری افزود: دولت برای نوسازی بیمارستان های کشور باید یک طرح جامع عادلانه برای تمامی استان ها تهیه کند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: برای تهران باید یک طرح زودبازده در زمینه بهداشت و درمان در مدیریت بحران تهیه شود.

بدری افزود: از سال ۸۶ تا ۹۵ در شهر تهران تنها ۸۰۰ تخت جدید بیمارستانی ایجاد شده است.

وی گفت: نیازمند احداث هشت بیمارستان دو هزار تختخوابی با جانمایی مناسب در اطراف تهران هستیم.