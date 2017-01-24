پرسپولیس تنها تیمی که از استقلال گل نخورده است

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان علیرضا منصوریان که با پیروزی ۳ بر صفر در آبادان خود را تا رتبه چهارم جدول رده بندی بالا کشیدند تا از این طریق تا اندازه ای به شرایطشان در جدول سر و سامان بدهند، با زدن این سه گل خط حمله خود را نیز در رده خطوط حمله برتر لیگ برتر جای دادند؛ به گونه‌ای که در پایان این هفته آبی پوشان با ۲۳ گل زده بعد از تراکتورسازی ۲۸ گله و ذوب آهن ۲۵ گله، به همراه پرسپولیس و سپاهان به طور مشترک سومین خط حمله برتر را در اختیار دارند.

اما آمار جالب تیم منصوریان در این است که خط حمله خطرناک این تیم به جز هفته ششم، در همه بازی های نیم فصل اول و دوم گلزنی کرده و تنها تیمی که موفق به بسته نگه داشتن دروازه‌اش مقابل استقلال شده، پرسپولیس است.

آبی پوشان تنها مساوی بدون گلشان را در بازی مقابل شاگردان برانکو تجربه کردند تا به تنها خط دفاعی که زورشان نرسید، همین پرسپولیس باشد. پرسپولیس با خوردن تنها ۵ گل در ۱۸ مسابقه عملکردی رویایی در فاز تدافعی داشته است.

بد نیست بدانید استقلالی‌ها حتی در همه بازی‌های حذفی هم گلزنی کرده اند تا ثابت شود یکی از بهترین خطوط حمله را در بین همه تیم های لیگ برتری دارند.

در میان بازیکنان استقلال، کاوه رضایی با ۶ گل و ۵ پاس گل موثر ترین بازیکن این تیم در خط حمله بوده است.