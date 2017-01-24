چین آماده عهده دار شدن رهبری جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، چین نیز به جمع داعیه داران رهبری جهان پیوسته و صحبت های مقامات مختلف این کشور نشان می دهد با توجه به ضعف های آمریکا و مسائل داخلی موجود در ایالات متحده، پکن می خواهد از فرصت به دست آمده برای یکه تازی در عرصه بین الملل به ویژه بخش اقتصادی استفاده کند.

در همین رابطه راشاتودی به نقل از «زانگ جون» مدیرکل دفتر اقتصاد بین الملل وزارت خارجه چین می نویسد: چین آماده است تا مشعل رهبری جهان را در صورتی که مجبور شود به دست بگیرد. این اقدام در شرایطی انجام می شود که دیگر کشورها از این مسئولیت شانه خالی کنند و آمریکا نیز آنگونه که نمایان است درگیر مسائل داخلی خود شده است.

زانگ جو در گفتگو با خبرنگاران افزود: اگر کسی بگوید که چین در حال ایفای نقش رهبری جهان است، من خواهم گفت که این چین نیست که به دنبال رهبری است بلکه به این دلیل که کشورهای پیشتاز عقب نشسته اند فرصت رهبری جهان برای چین فراهم شده است.

این مقام وزارت خارجه چین گفت: اگر فرصت رهبری جهان در اختیار چین قرار بگیرد، پکن این فرصت را از دست نمی دهد.