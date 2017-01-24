فراخوان همایش علمی «طوبای زرین» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرجان ادراکی دبیر اجرایی طوبای زرین درباره رویکرد این دوره از همایش ها گفت: این همایش ۳ روزه با رویکرد خوانش هنر امروز کار خود را آغاز می کند. حرکت پیشتازانه هنرمندان در طول تاریخ به سوی نوگرایی امروزه سرعت بیشتری یافته است و به دنبال پیچیدگی های انسان امروز، هنر گفتمانی را در بر می گیرد که برای ارتباط با آن و درک معانی و اهداف آن نیاز به هم اندیشی تمام فعالان این عرصه احساس می شود.

وی ادامه داد: هفتمین همایش علمی تخصصی طوبای زرین در تلاش است تا با حضور اندیشمندان، پژوهشگران و هنرمندان معاصر گوشه ایی از بیشمار رویکردها و مولفه های هنر امروز را طرح و خوانایی آن را برای مخاطب آثار هنری تسهیل کند.

هفتمین همایش علمی تخصصی طوبای زرین در سه بخش خوانش هنر امروز (با رویکرد دهه ۶۰ تا ۹۰)، خوانش هنر امروز و خوانش هنر امروز (با رویکرد آینده نگری) و با حضور سخنرانان عرصه هنر واندیشه، از ۲۵ الی ۲۷ بهمن ماه در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می شود.

فراخوان این دوره همایش ها فردا در سایت رسمی نهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر اعلام می شود.