آنفلوآنزای مرغی در مراکزپرورش طیور ۳میلیاردریال خسارت برجای گذاشت

محسن شانقی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عمده واحدهایی که از شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان خسارت دیدند مراکز پرورش طیور شهرستان اراک بودند که علت آن بروز اولیه بیماری در پرندگان مهاجر تالاب میقان اراک بود.

وی افزود: همچنین در شش روستا در استان بروز این بیماری مشاهده شده که بلافاصله طیور منطقه معدوم سازی شدند.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی بیان کرد: معدوم سازی طیور در واحدهای صنعتی و همچنین روستاها، سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال خسارت برجای گذاشته که تاکنون سه میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال از خسارات وارده پرداخت شده است.

شانقی تصریح کرد: خوشبختانه از آخرین کانون درگیر با این بیماری که روستایی در شهرستان شازند بوده، تا کنون کانون جدیدی در این استان مشاهده نشده است و شیوع بیماری تا حدودی تحت کنترل قرار گرفته است.

وی خاطرنشان ساخت: از آغاز بروز این بیماری در استان تاکنون از ۹۹۰ واحد طیور صنعتی و زیستگاه های پرندگان مهاجر، پنج هزار و ۷۲۰ مورد نمونه گیری انجام شده است.

شانقی تصریح کرد: این بیماری می تواند از یک کشور به کشور دیگر توسط پرندگان مهاجر گسترش یابد و از طریق جابجایی ها به راحتی منتقل می شود، به همین دلیل در راستای مقابله با شیوع آن باید واحدهای پرورش طیور از انتقال بدون مجوز و بدون هماهنگی طیور از منطقه ای به منطقه دیگر خودداری کنند و هرگونه جابجایی باید همراه با ضدعفونی و تحت نظر دامپزشکی باشد.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی افزود: همچنین واحدهای پرورش طیور هرگونه تلفات مشکوک و افزایش تلفات را باید فورا به دامپزشکی گزارش دهند و دفن تلفات باید به صورت کاملا بهداشتی انجام شود.

شانقی گفت: امکان تهیه واکسن برای این بیماری وجود ندارد چراکه آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان سویه های متعددی دارد و ویروس آن مستعد جهش و تغییر است، بنابراین تهیه یک نوع واکسن برای تمامی انواع این بیماری امکان پذیر نیست و به همین دلیل، تاکید بر جدیت در اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از شیوع این بیماری است.

گفتنی است در حال حاضر ۸۸۰ واحد صنعتی پرورش طیور در استان مرکزی فعال هستند و ظرفیت آنها ۱۸میلیون قطعه طیور است.