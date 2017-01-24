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۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۰۲

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر:

۲۴۴ مددجوی کمیته امداد بوشهر در طرح «محو بی‌سوادی» باسواد شدند

۲۴۴ مددجوی کمیته امداد بوشهر در طرح «محو بی‌سوادی» باسواد شدند

بوشهر - مدیرکل کمیته استان بوشهر از آموزش و باسواد شدن ۲۴۴ مددجوی تحت حمایت این نهاد طی طرح «محو بی‌سوادی» از ابتدای سال ۹۴ تا کنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد، احمد لطفی با اشاره به تلاش‌های این نهاد به منظور ریشه کردن کردن بیسوادی ازمددجویان تحت حمایت، اظهار کرد: طی طرح «محو بی‌سوادی» تفاهم نامه‌ای میان اداره کل کمیته امداد و نهضت سواد آموزی بسته شد، که با تایید نهضت سواد آموزی ۲۴۴ نفر مددجو برای فراگیری سواد آموزی معرفی شدند.

وی افزود: از این تعداد مددجو که از ابتدای سال ۹۴ معرفی شده‌اند، ۱۷۱ نفر آن دوره‌های آموزشی را گذرانده و کارنامه قبولی دریافت کرده اند و ۷۳ مددجوی دیگر در حال گذراندن دوره‌های سوادآموزی هستند.

لطفی با اشاره به تشویق مددجویان برای گرایش به امر سواد آموزی اظهار کرد: این افراد پس از گذراندن دوره‌های سوادآموزی و دریافت کارنامه، حدود ۳ میلیون ریال به عنوان تشویقی دریافت کرده و همچنین  به اردوهای زیارتی مشهد مقدس نیز اعزام می‌شوند.

کد مطلب 3886055

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