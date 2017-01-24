به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد، احمد لطفی با اشاره به تلاش‌های این نهاد به منظور ریشه کردن کردن بیسوادی ازمددجویان تحت حمایت، اظهار کرد: طی طرح «محو بی‌سوادی» تفاهم نامه‌ای میان اداره کل کمیته امداد و نهضت سواد آموزی بسته شد، که با تایید نهضت سواد آموزی ۲۴۴ نفر مددجو برای فراگیری سواد آموزی معرفی شدند.

وی افزود: از این تعداد مددجو که از ابتدای سال ۹۴ معرفی شده‌اند، ۱۷۱ نفر آن دوره‌های آموزشی را گذرانده و کارنامه قبولی دریافت کرده اند و ۷۳ مددجوی دیگر در حال گذراندن دوره‌های سوادآموزی هستند.

لطفی با اشاره به تشویق مددجویان برای گرایش به امر سواد آموزی اظهار کرد: این افراد پس از گذراندن دوره‌های سوادآموزی و دریافت کارنامه، حدود ۳ میلیون ریال به عنوان تشویقی دریافت کرده و همچنین به اردوهای زیارتی مشهد مقدس نیز اعزام می‌شوند.