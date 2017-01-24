به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منوچهر منطقی، در خصوص ضرورت استفاده از میکرو ماهواره‌ها، بیان کرد: با توجه به این که فناوری های زیر سیستم های به کار رفته در تولید ماهواره ها در بخش میکروالکترونیک، مخابرات و سیستم های کنترلی به سمت کوچک شدن رفته است؛ لذا در ماهواره های کوچکتر می توان کارایی ماهواره های بزرگتر را داشت.

وی افزود: امروز می توان نتایجی را که از یک ماهواره ۷.۲ تنی می گیریم از یک شبکه ۲۴ ماهواره ۱۰۰ کیلوگرمی گرفت و چشم انداز دنیا در دو دهه آینده به این سمت پیش می رود که افراد می توانند ماهواره شخصی داشته باشند و بوسیله موبایل خود آن را کنترل کنند.

به گفته منطقی، از مزیت‌های ریز ماهواره ها این است که تولید با سرعت بالایی پیش می رود و از هزینه ها کاسته می شود؛ چرا که ما از تولید یک ماهواره بزرگ به تعداد زیادی ماهواره کوچک و مشابه می رسیم که برای تولید آنها می توان یک تولید سریالی راه‌اندازی کرد.

رئیس مرکز ملی فضایی ایران با اشاره به اینکه هم اکنون کشور ما در صنعت میکروماهواره ها در جایگاه خوبی قرار دارد، گفت: ایران از نظر پایه های دانشی و نیروهای متخصص غنی است و معمولا ریزماهواره ها توسط دانشگاه ها طراحی می شود که در حال حاضر ۶ دانشگاه به طور تخصصی و با تسلط کامل بر روی پروژه های متعدد ماهواره ای کار می کنند.

وی همچنین اظهار کرد: در این ۶ دانشگاه، ۳ پایه محصول ملی را تعریف کرده ایم که هر کدام خدمات قابل ملاحظه ای را ارائه می دهند و از دیگر قابلیت های آنها این است که هر ۳ محصول می توانند با هم یک شبکه را تشکیل دهند.

منطقی با بیان اینکه بحث میکروماهواره ها موضوع جدیدی برای ما نیست، ادامه داد: در کشور پایه‌های دانش و فناوری در این زمینه در بخش شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها وجود دارد، فقط کافی است که جهت تخصصی مناسبی را در این زمینه معین کنیم.

وی بیان کرد: باید ریز ماهواره های ارزان قیمت را تولید کنیم و در ایجاد شبکه سازی بین ماهواره ها و تامین نیازهای اقتصادی از طریق این شبکه تلاش کنیم.