به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، آیین اختتامیه اجلاس گفت‌وگوی فرهنگی ایران و جهان عرب بعد از ظهر دیروز (دوشنبه ۴ بهمن) در دانشگاه فردوسی مشهد مقدس برگزار شد.

ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سخنرانی خود در این آیین، با بیان اینکه فرجام راهی که آغازکرده‌ایم، بهروزی و موفقیت فرزندان، ملت‌ها و آیندگانمان خواهد بود، گفت: با گفت‌وگوهای فرهنگی راهی را گشوده‌ایم تا متفکران و اندیشمندان، تعیین‌کننده سرنوشت انسان‌ها باشند.

وی افزود: چرا که انسان اندیشمند نزد خداوند عزیز است و تاریخ به ما نشان داده که هرگاه انسان‌های اندیشمند، متفکر و فرهیخته محور حرکت بشر شده‌اند، انسان، دنیایی متفاوت را تجربه کرده و تمدن‌های بزرگ بشری پدیدار گشته‌اند.

ابراهیمی‌ترکمان ادامه داد: پیامبران الهی در طول حیات بشر و بر اساس رسالتی که از سوی خداوند داشته‌اند، تلاش کرده‌اند تا بشر را به تفکر، تعامل و تفکر و احترام به خالق و مخلوق فرا بخوانند و در این مسیر نه تنها با مؤمنان و موافقان بلکه با مخالفان و دشمنان خود هم گفت‌وگو می‌کردند که برای همه ما الگویی روشن و همیشگی است.

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین با اظهار اینکه با گفت‌وگو و هم‌اندیشی است که انسان می‌تواند تمدن‌ساز شود و نوع خود را به سوی صلح و رستگاری رهنمون سازد، گفت: در قرون اولیه اسلام نیز ایران و اعراب در کنار هم و با هم‌افزایی و تعامل توانستند تمدن درخشان اسلامی را رقم بزنند و خیل عظیم دانشمندان، عالمان و فرهیختگانی را به بشریت معرفی کنند که در تاریخ علم اثرگذار بوده و پدران علوم و تکنولوژی امروز بشر محسوب می‌شوند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه این بخش از سخنانش افزود: ما اگر به گفت‌وگو باور داشته باشیم و مسایل فیمابین را حل کنیم، در کنار یکدیگر دوباره می‌توانیم تمدن اسلامی را بازتولید کنیم و خود، کشور و ملت‌هایمان و بشریت را از تمدن نوین اسلامی بهره‌مند سازیم.

وی ادامه داد: مشکل از زمانی آغاز شد که بیگانگان منافع خود را در پراکندگی ما یافتند. ما با برخورداری از پیشینه درخشان تمدن اسلامی و گنجینه‌ای عظیم از چهره‌های فراوان علمی و فرهنگی، سزاوار آن هستیم که همچون گذشته با خلاقیت‌های فرهنگی و روح واحد و اقدام مشترک در جهان شناخته شویم.

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه این سخنرانی خشونت برآمده از اندیشه تکفیر را مشکل بزرگ جهان امروز معرفی و تصریح کرد: این خشونت، منطقه ما و جهان را در معرض خطرات فراوانی قرار داده و انسان‌ها را نسبت به آینده، بسیار بدبین و بدگمان کرده است.

وی سپس چاره این مشکل را گفت‌وگوی اندیشمندان اصیل و فرهیخته و حاکم شدن منطق در روابط فیمابین به جای یک جانبه‌نگری و خودحق‌پنداری دانست.

ابراهیمی‌ترکمان همچنین گفت: از نگاهی دیگر برای داشتن جهانی بهتر، محکوم به گفت‌وگو هستیم؛ چرا که در نتیجه دوری انسان‌ها از یکدیگر و عدم تعامل و هم‌اندیشی، در جهانی مملو از بحران به سر می‌بریم و بیم آن می‌رود که برای فردای فرزندان خود، دنیایی به مراتب بدتر را به ارث بگذاریم.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگر وقت آن است که با محوریت فرهیختگان و اندیشه‌ورزان، راهی برای بیرون رفتن از این بحران‌ها پیدا کنیم و چه بهتر که این گفت‌وگوها بر محور فرهنگ باشد که ماندگارترین و منصفانه‌ترین نوع روابط با بهترین نتایج را به دنبال خواهد داشت؛ از نگاه ما، فرهنگ اساس دیگر انواع روابط و اطمینان‌بخش‌ترین و قابل اعتمادترین آنهاست.

وی در ادامه تأکید کرد: بر همین اساس است که سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در چارچوب وظایف خود و بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله العالی) و در نظر گرفتن ضرورت‌هایی اجتناب‌ناپذیر در جهان امروز، دبیرخانه گفت‌وگوهای فرهنگی را تأسیس کرد و در اولین برنامه، نخستین دور گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب را به عنوان ضروری‌ترین محور انجام این مهم برگزیده است.

ابراهیمی‌ترکمان ادامه داد: این دور از گفت‌وگوها که امروز آن را به پایان می‌بریم، فرصتی را فراهم کرد تا در قالب ۶ کمیسیون و در شهرها و دانشگاهای مختلف، درباره موضوعات متنوعی گفت‌وگو و تبادل نظر صورت گیرد و نخستین دور گفت‌وگوهای فرهنگی میان ایران و جهان عرب در فضایی سرشار از صمیمیت و احترام متقابل برگزار شود.

وی در بخش پایانی سخنانش بیان کرد: به عنوان رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مسئول دبیرخانه دائمی گفت‌وگوهای فرهنگی بین‌المللی اعلام می‌کنم که کلیه توافقات به عمل آمده در کمیسیون‌های تخصصی از جمله تشکیل بنیادهای تخصصی برای گفت‌وگوهای ایران و عرب را به عنوان راهکار عملی برای توسعه و تداوم گفت‌وگوهای نخبگان مورد حمایت قرار می‌دهیم و از کلیه امکانات برای توسعه تسهیل و اجرایی‌کردن این توافقات فروگذار نمی‌کنیم.

ابراهیمی‌ترکمان ادامه داد: دبیرخانه دائمی گفت‌وگوهای فرهنگی استمرار در گفت‌وگو را اصل اساسی می‌داند و ملتزم به اجرای این مهم است و آمادگی دارد این گفت‌وگوها را در حوزه‌های مختلف برگزار کند و امیدواریم این دور از گفت‌وگوها مسیر توسعه روابط فرهنگی را هموارتر کند.

سخنان رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در آیین اختتامیه نخستین اجلاس گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و جهان و عرب، اینگونه پایان یافت: این کار، تعاون در خیر است و یقین داریم که نتایج آن برای همه مردم منطقه سودمند خواهد بود. آرزومندم این حضور و این گفت‌وگوها، آغازی درخشان برای دوره‌ای تازه در مناسبات فرهنگی در جهان با محوریت اندیشمندان و فرهیختگان باشد.

بنا بر اعلام این خبر، نخستین اجلاس گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب، روز شنبه ۲ بهمن ماه با حضور ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، غلامعلی حدادعادل، رییس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رییس جمهور، حجت‌الاسلام سید ابوالحسن نواب، رییس دانشگاه ادیان و مذاهب، منوچهر متکی، معاون بین‌الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مسعود فکری، دبیر علمی همایش، محمدمهدی طهرانچی، رییس دانشگاه شهید بهشتی و رییس دبیرخانه گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب، مهدی محقق و نمایندگانی از اندیشمندان عرب در حسینیه الزهرای (س) افتتاح شد.

در این اجلاس ۸۵ اندیشمند از کشورهای الجزایر، تونس، مصر، مراکش، سوریه، لبنان، عراق، اردن، کویت و عمان حضور داشتند که در شش کمیسیون مختلف شامل: ظرفیت‌های علمی ایران و جهان عرب برای تعامل و گفت‌وگوی‌های فرهنگی، روابط فرهنگی و ادبی ایران و جهان عرب و نقش آن در گفت‌وگوی‌های فرهنگی، گفت‌وگوی‌های فرهنگی ایران و جهان عرب در عرصه اعتدال و عقلانیت، رسانه و نقش آن در گفت‌وگوی‌های فرهنگی ایران و عرب، جایگاه زنان اندیشمند ایران و عرب در گسترش تعامل و گفت‌وگوی‌های فرهنگی و همچنین جوانان ایران و جهان عرب و جایگاه آنان در گفت‌وگوی‌های فرهنگی در دانشگاه‌های شهید بهشتی، فردوسی مشهد، علامه طباطبایی، الزهرا (س)، امام خمینی (ره) قزوین و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم، به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.