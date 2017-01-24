وقتی خطا روی خطای پزشکی می آید/ علوم پزشکی: عذرخواهی کردیم

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: با وجودی که طی چند سال اخیر خطاهای پزشکی رشد صعودی داشته است اما مسئولان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همچنان معتقدند خطاهای پزشکی در بهترین مراکز درمانی دنیا ۱۰ درصد است ولی آمار ما بسیار پایین تر از این مقدار است.

در همین راستا، دو سال پیش دست راست نوزادی در حین تولد، بر اثر سهل انگاری کادر پزشکی، شکسته شد که در همان زمان پزشکان اذعان داشتند بعد از دوسال، با عمل جراحی، دست نوزاد بهبود می یابد اما حالا پس از دو سال بعد از فیزیوتراپی و بدون اینکه پزشک شرح حال بیمار را بخواند به اشتباه عمل جراحی را روی دست سالم یعنی دست چپ کودک انجام داده است.

هرچند دست راست یعنی دستی که از ابتدا نیاز به جراحی داشت توسط همان پزشک مورد جراحی قرار گرفت و اکنون حال کودک مساعد است.

در این بین، عضو شورای سیاست‌گذاری علوم پزشکی اصفهان با تائید خطای پزشک در خصوص جراحی روی دست کودک دو ساله اصفهانی، به خبرنگار مهر گفت: با توجه به بیهوش بودن بیمار امکان تست حرکتی از بیمار نبوده و تفاوت اندام مبتلا واضح نبوده و پزشک اشتباه و سهل انگاری کرده است.

آمار دقیقی از خطاهای پزشکی در اصفهان نداریم

کیانوش جهانپور با بیان اینکه عادی شدن فرایند احتمال خطا را بالا می برد، بیان داشت: چون مشکل بیمار هم اختلال حرکتی بوده و شکستگی نبوده عملا خطا کردند.

وی با بیان اینکه موقع عمل، پزشک شرح حال بیمار را نخواند و با اتکا به حافظه عمل کرد، افزود: متاسفانه این خطای پزشکی اتفاق افتاده است.

روزانه هزاران عمل جراحی و صدها هزار ویزیت انجام می شود که اگر یک درصد خطای پزشکی هم داشته باشیم به این معناست که هر روز موارد زیادی از خطای پزشکی را شامل می‌شود

عضو شورای سیاست‌گذاری علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: پزشک مذکور از جراحان خوب ما است و خطاهای فردی فرآیندی است و قطعا اشکالی در فرایندها هست که به خطای فردی یا تیمی منجر می شود.

وی بیان داشت: روزانه هزاران عمل جراحی و صدها هزار ویزیت انجام می شود که اگر یک درصد خطای پزشکی هم داشته باشیم به این معناست که هر روز موارد زیادی از خطای پزشکی را شامل می‌شود.

جهانپور با اظهار اینکه آمار دقیقی از خطاهای پزشکی در اصفهان نداریم اما فقط می دانم که عدد واقعی خطاهای پزشکی بیش از اینها است، ادامه داد: خطاهای پزشکی زیاد نشده اما وسایل ارتباطی زیاد و گسترده شده است.

عضو شورای سیاست‌گذاری علوم پزشکی اصفهان گفت: به هر روی این خطا اتفاق افتاده و با توجه به اینکه این مورد به گونه ای است که شکستگی نبود و تصویربرداری موضوعیتی نداشت ریسک خطا بالاتر رفت و متاسفانه جراح به هر دلیل در اتاق عمل اشتباه کرد.

جهانپور در ادامه گفت: عمل تاندون ترانسفر بوده و امروز در پی پذیرش خطا و دلجویی جراح از اولیا بیمار و با رضایت والدین بزرگوار کودک، تصحیح شده و دست مبتلا توسط همان جراح، جراحی شده است.

وی بیان داشت: جراح خطای خودش را پذیرفته است و درصدد جبران برآمده، از اولیای بیمار عذرخواهی شده است و اولیا بیمار هم ناخواسته بودن و پوزش جراح را پذیرفته اند و احساسات ایشان کاملا قابل درک است.

عضو شورای سیاست‌گذاری علوم پزشکی اصفهان گفت: ریاست دانشگاه هم دستور دلجویی و رسیدگی عاجل و برخورد وفق مقررات داده اند ، علیرغم این امر، همه حقوق اولیاء بیمار محفوظ است و هرگونه خسارت احتمالی با تشخیص مراجع ذیصلاح جبران خواهد شد.

جهانپور گفت: در این خصوص و جهت ارتقای فرآیندهای بالینی و کاهش خطاهای احتمالی کمیته های موربیدیتی و کاهش خطای بالینی در بیمارستان مذکور و همچنین در معاونت درمان و دانشکده پزشکی موضوع را در دستور کار قرار داده اند و مطابق نتایج بررسی های صورت گرفته به نحو مقتضی اقدام اصلاحی و جبرانی صورت خواهد گرفت.

عضو شورای سیاست‌گذاری علوم پزشکی اصفهان بیان داشت: قابل ذکر است اگرچه خطای بالینی حتی در یک مورد نیز مورد انتظار هیچکس نیست، لکن واقعیت این است که‌ در هیچ کجای عالم چنین امری قابل پیشگیری کامل نیست و تعداد خطای بالینی اگرچه رو به کاهش هست ولی هیچوقت خطای انسانی به صفر نمیرسد.

وی گفت: لذا ضمن درک احساسات جریحه دار شده اولیاء محترم بیمار، تلاش مضاعفی برای کاهش این موارد در دستور کار قرار دارد و امیدواریم هر روز شاهد کاهش خطای انسانی در امور پزشکی و درمان باشیم.

دست کودک توسط خود جراح مورد عمل جراحی دوباره قرار گرفت

علی عشوری، پدر نوزادی که دو سال پیش دست راستش در اثر سهل‌انگاری کادر پزشکی در هنگام تولد دچار مشکل شده بود، در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: پس از ۲ سال فیزیوتراپی برای درمان به بیمارستان کاشانی اصفهان مراجعه کردیم که این بار هم عمل جراحی با قصور پزشکی همراه شد و دست چپ سالم نوزاد را به جای دست راست جراحی کردند و کار موجب آسیب روحی و جسمی به خانواده نوزاد به ویژه مادرش شده است.

بررسی و برخورد با پرونده های خطارهای پزشکی می تواند یکی از مهمترین عوامل جلوگیری از بروز چنین مواردی در روند درمان باشد.