اباذر عمرانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: درخواست های بسیاری از سوی خواهران علاقمند به تحصیل علوم اسلامی در موسسه جامعه الزهرا (س) داشته ایم که به همین دلیل تصمیم گرفته شد ثبت نام ورودی جامعه ‌الزهرا(س) تا ۱۵ بهمن‌ماه تمدید شود.

وی با اشاره به نحوه ثبت نام اظهار داشت: خواهران علاقمند برای شرکت در سطوح مختلف رشته‌های جامعه الزهرا (س) می توانند با مطالعه کامل دفترچه راهنما، تنها از طریق سامانه پذیرش با مراجعه به آدرس الکترونیکی http://paziresh.jz.ac.ir/‎ ثبت نام کنند.

عمرانی فر خاطرنشان کرد: از متقاضیان درخواست می شود قبل از ثبت نام، دفترچه راهنمای پذیرش را به دقت مطالعه کنند چرا که اکثر سؤالاتی که داوطلبان به سامانه پشتیبانی ارسال می کنند حاکی از عدم مطالعه دقیق این دفترچه است.

مدیر پذیرش جامعه‌الزهرا(س) ادامه داد: خواهران داوطلب برای راحتی انجام ثبت نام و عدم مواجهه با ترافیک اینترنتی، ثبت نام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.