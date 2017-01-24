تولید پروپان و بوتان فاز ١٩ پارس جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، حمیدرضا مسعودی گفت: ردیف نخست واحدهای ١١٣، ١١٤ و ١١٥ (LPG Treatment) از روز گذشته وارد مدار تولید شده و هم اکنون از هرکدام از این واحدها، ١٤ تن پروپان و ١٤ تن بوتان بر ساعت تولید می شود.

به گفته مسعودی، بهره برداری زودهنگام از این واحدها موجب شده تا فاز١٩ در چرخه تولید یکی از مهمترین هیدروکربورهای گازی قرار گرفته و گام مهمی در تکمیل زنجیره ارزش در این فاز برداشته شود.

وی با اشاره به اینکه فاز ١٩ با توان تولید گاز شیرین به ظرفیت اسمی خود نزدیک می شود، گفت: تا پایان بهمن ماه، ردیف چهارم پالایشگاه این فاز راه اندازی شده و به این ترتیب تمامی چهار ردیف شیرین سازی پالایشگاه این فاز توان تولید گاز در سطح تعریف شده را خواهند داشت.

مجری فاز ١٩ پارس جنوبی با اشاره به اینکه سکوی ١٩A بطور کامل در حال بهره‌برداری است، گفت: هم اکنون روزانه حدود ١٦ میلیون متر مکعب گاز از این سکو و همچنین ١٤ میلیون متر مکعب گاز ترش فازهای ٦تا٨ در این فاز شیرین سازی و در مجموع روزانه ٢٨ میلیون متر مکعب گاز شیرین به شبکه سراسری ارسال می شود.

مسعودی به زمان بارگیری و نصب آخرین عرشه فاز ١٩ اشاره کرد و گفت: تلاش می کنیم تا پایان بهمن ماه ، مراحل بارگیری و حمل سکوی ١٩B به سمت موقعیت مخزن این فاز آغاز شود.