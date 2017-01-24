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۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۲۲

در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر مازندران مطرح شد:

ضرورت تعامل و هم اندیشی رسانه ای برای جریان سازی فرهنگی

ضرورت تعامل و هم اندیشی رسانه ای برای جریان سازی فرهنگی

ساری - معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه کربلای مازندران خواستار تعامل و هم اندیشی رسانه‌ها برای جریان سازی فرهنگی در مازندران شد.

حسینعلی رضایی به همراه اعضای روابط عمومی سپاه مازندران در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر در مازندران به نقش مؤثر رسانه‌های برای جریان سازی فرهنگی و ترویج و نشر ارزش‌های اسلامی اشاره کرد و با اشاره به توطئه‌های دشمنان اظهار داشت: باید از ظرفیت رسانه‌ها برای نشر ارزش‌های فرهنگی و اسلامی استفاده شود.

وی با بیان اینکه دشمنان هیچ گاه از توطئه دست بردار نیستند از ظرفیت راهیان نور به عنوان یک برنامه فرهنگ مهم یاد کرد و گفت: رسانه‌ها باید در این زمینه متعهدانه ورود پیدا کنند و براساس رسالت خبری نسبت به نشر ارزش‌های فرهنگی اقدام کنند.

رضایی، با عنوان اینکه دشمنان و معاندان دنبال آن هستند تا راهیان نور را تحت شعاع قرار دهند گفت: امروز باید افتخار کنیم که در نظام اسلامی مشغول فعالیت خدمت هستیم و باید به نحو احسن و شایسته در این حوزه گام برداریم.

معاون روابط عمومی سپاه کربلای مازندران، خواستار پرداخت و جریان سازی رسانه ای و فرهنگی درباره طرح راهیان نور شد و گفت: با تعامل بین رسانه‌ها و حوزه‌های فرهنگی می‌توان جریان سازی مناسبی در این زمینه صورت داد.

وی از اربعین به عنوان ظرفیت بی بدیل فرهنگی برای ترویج ارزش‌های اسلامی یاد کرد و گفت: می‌توان با بهره گیری از ظرفیت رسانه ای اثرگذاری مطلوبی را در جامعه ایجاد کنیم.

در این نشست علیرضا نوری کجوریان، سرپرست خبرگزاری مهر در مازندران نیز به بیان دیدگاه‌ها و فعالیت‌های این رسانه در سطح استان پرداخت و بر لزوم تعامل بیشتر با نهادهای فرهنگی تاکید کرد.

کد مطلب 3886112

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