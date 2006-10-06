كيفيت ليگ امسال در سطح بالايي قرار دارد / همه تيمها مدعي ظاهر شده اند

مصطفي عمادي درگفتگو با خبرنگارمهربا بيان مطلب فوق اظهارداشت: امسال ليگ برترفوتسال كشوربا نظم و هماهنگي خاصي برگزارمي شود واين مساله بركيفيت اين ليگ افزوده است تا جايي كه شاهد بازيهاي به مراتب زيبايي ازسوي اكثر تيمها هستيم و اگرضعفهايي هم بوده آنچنان نيست كه مسابقات را تحت الشعاع قراردهد.

وي تصريح نمود: سطح فني مسابقات نيزبه مراتب نسبت به ليگ هاي گذشته افزايش چشمگيري داشته و اكثر تيمهاي امسال به جز 2 يا 3 تيم همگي به عنوان يك مدعي پاي درمسابقات گذاشته اند و اكثرتيمها بازيهاي با كيفيتي را ارائه داده اند.

عمادي درمورد وضعيت داوري ليگ امسال نيزگفت: داوريها به مراتب نسبت به سالهاي گذشته تفاوت زيادي داشته و به عنوان مربي از برخي از داوريها لذت برده ام زيرا رشد داوري بركيفيت مسابقات نيزتاثير گذاراست و باعث مي شود روند خوبي را درمسابقات شاهد باشيم.

وي در خصوص عملكرد تيم فوتسال راه آهن در نيم فصل اول خاطرنشان ساخت: هرچند بنا بردستورمديريت باشگاه ديگر سمتي در اين تيم ندارم ولي درمجموع در بازيهاي نيم فصل به جزدرچند بازي اول كه تيم با حاشيه هاي زيادي مواجه بود موفق شديم 7 برد و يك تساوي كسب كنيم كه اين مساله نشان مي دهد كه از رشد خوبي برخوردار بوديم و عدم نتيجه گيري ابتداي فصل فقط به علت وجود حاشيه در تيم بوده است كه با كارهاي مديريتي كه انجام داديم و تمرينات بيشتري كه تدارك ديديم حاشيه ها را از تيم جدا ساختيم كه منجر به عملكرد بهتر تيم نيزشد.

وي با اشاره به جايگاه چهارمي تيم فوتسال راه آهن در جدول ليگ برترمتذكرشد: به طورحتم اگرابتداي فصل حاشيه اي در تيم بوجود نمي آمد در حال حاضر جزو تيمهاي اول يا دوم جدول رده بندي قرار مي گرفتيم و برنامه ريزي هايي كه براي تيم درنظر گرفته بوديم نيز براي هدف متمركز شده بود.

عمادي درخصوص وضعيت سالنهاي برگزاري مسابقات افزود: اكثر سالنها استاندارد هستند ولي از كيفيت پاييني برخوردارند و وظيفه فدراسيون است كه به اين مساله رسيدگي كند. هرچند بيشتر در شهرستانها شاهد سالنهاي فرسوده و قديمي هستيم كه بايد چاره اي براي اين مساله انديشيده شود.