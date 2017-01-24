۸۰ مقاله به کنگره تاریخ معماری و شهرسازی مازندران ارسال شد

دلاور بزرگ نیا در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری کنگره معماری و شهرسازی ایران با محوریت مازندران در بابلسر و ارسال ۸۰ مقاله به دبیرخانه این کنگره خبرداد و منظر فرهنگی و شهری تاریخی، سازه در تاریخ معماری و شهرسازی، باستان شناسی، معماری و شهرسازی، میراث معماری و شهرسازی مدرن، میراث آب و کشاورزی، میراث فرهنگی ناملموس، راه های فرهنگی و عناصر وابسته، حوزه های فرهنگی - طبیعی شهرها و روستاهای تاریخی را از محورهای مقالات ارسالی به این کنگره عنوان کرد.

بزرگ نیا با اشاره به اینکه ۱۴ عضو هیئت علمی دانشگاهها ، سازمان های نظام مهندسی و راه و شهرسازی داوری این مقالات را برعهده دارند ، اظهارداشت: ۱۸ مقاله به صورت سخنرانی و ۱۰ مقاله به صورت پوستر در روزهای برگزاری کنگره ارائه می شود.

وی برگزاری کارگاه مداخله دربافت های تاریخی، باستان شناسی و معماری دوران اسلامی، نورپردازی در بناهای تاریخی و پنل تخصصی قلعه های تاریخی مازندران را از برنامه های جنبی این کنگره اعلام کرد.

رئیس کنگره معماری و شهرسازی مازندران با بیان اینکه گواهینامه معتبر از سازمان برنامه و بودجه و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به شرکت کنندگان اعطاء می شود، تصریح کرد: یک مقاله در هر محور به انتخاب داوران بعنوان مقاله برتر به همایش کشوری معماری و شهرسازی ارسال می شود.

بزرگ نیا خاطرنشان کرد: بهره برداری از الگوها و آموزه های صحیح گذشتگان و چگونگی برخورد آنها با مواریث فرهنگی و طبیعی می تواند راهگشای برخی مسایل کنونی از جمله آلودگی، توسعه ناپایدار و طرح های نسنجیده باشد.

وی اظهار داشت: استانداری، اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، سازمان نظام مهندسی، اداره کل راه و شهرسازی و دانشگاه مازندران به همراه کانون مهندسین ساری، شهرداری های بابلسر، نور، ساری، بابل، آمل و رامسر برگزار کننده کنگره معماری و شهرسازی مازندران هستند.

رئیس کنگره معماری و شهرسازی مازندران عنوان کرد: چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی مازندران با هدف ارتقاء حفاظت از میراث فرهنگی به‌ صورت مداوم و پایدار روز چهارشنبه در دانشگاه هنر مازندران در بابلسر برگزار می شود.