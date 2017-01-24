برنامه های کمیته هیئات مذهبی و تشکل های دینی دهه فجر تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری مسئول کمیته هیات مذهبی و تشکل های دینی ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی صبح امروز با حضور حجت الاسلام والمسلمین حسین روحانی نژاد معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

حجت الاسلام روحانی نژاد گفت: برنامه ریزی جهت تحقق منویات امام خمینی و مقام معظم رهبری مبنی بر مشارکت هرچه بیشتر تشکل های مردمی از جمله هیات مذهبی، انجمن های اسلامی، کانون مداحان و شاعران آئینی، جمعیت بانوان فرهیخته، سازمان زنان انقلاب اسلامی، مجمع کانون های فرهنگی-تبلیغی و شبکه تبلیغ اعم از مبلیغ و مبلغان در آئین های دهه مبارک فجر از مهمترین وظایف ما محسوب می شود.

وی افزود: شعار دهه فجر امسال گفتمان انقلاب اسلامی زمینه ساز امنیت پایدار و تحقق اقتصاد مقاومتی است که کمیته انجمن های اسلامی و هیات مذهبی با محوریت همین شعار امسال برنامه ریزی کرده و در طول دهه فجر آن را اجرایی می کند. ماهیت انقلاب، اسلامی مردمی است و در حقیقت این مردم بودند که انقلاب کردند و به فرامین امام لبیک گفتند و توانستند حکومت استبدادی را سرنگون و حکومتی بر پایه اصول و مبانی اسلامی بنا کنند.

روحانی نژاد گفت: در طول این ۳۸ سال هر زمان انقلاب اسلامی دچار مشکل شد، مردم به صحنه آمدند و از اصل انقلاب صیانت کردند. به همین دلیل نقش گرامیداشت دهه فجر برای مردم بسیار پررنگ تر از دستگاه های رسمی است. هیات مذهبی و سایر تشکل های دینی مردمی شناخته شده ترین تشکل های مردمی هستند که گام به گام در دوران مبارزات و پیروزی انقلاب و دفاع مقدس تاکنون پیش رو بوده است. علاوه بر اینکه این گروه ها جزء شبکه های مردمی هستند و از بنیان های بسیار قوی دینی و مذهبی برخوردارند و به کاری که برای انقلاب انجام می دهند عمیقاً معتقدند.

وی در ادامه با تشریح برنامه های هیات مذهبی گفت: بیش از ۶۰ هزار تشکل دینی حمایت از اقشار تاثیرگذار مثل روحانیون مستقر و هجرت، بانوان فرهیخته، مداحان، شاعران آئینی و... جهت برپایی برنامه های متنوع در دهه فجر حضور فعال دارند. همچنین توجه جدی به ظهور و بروز آرمان ها و پیام انقلاب در تبلیغات، ارائه شعارها و آذین بندی های متنوع و جذاب در مسیرهای راهپیمایی و میادین اصلی و استفاده بهینه و مناسب از تصاویر امام، مقام معظم رهبری، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافعین حرم در دستور کار این کمیته و اقشار تاثیرگذار قرار دارد.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: ۱۳۴ اجتماع مدافعین حرم در ۱۰۱ شهرستان در روز ۱۵ بهمن ماه مصادف با ولادت حضرت زینب(س) برگزار خواهد شد. در برگزاری این اجتماع، ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم به دنبال تجلیل از صبر و استقامت خانواده های معظم شهدا به عنوان پایه های اقتدار و توانمندی نظام جمهوری اسلامی ایران هستیم. چرا که تنها راه پیشرفت ایران اسلامی، احیاء روحیه انقلابی و مجاهدت است. تولید اشعار مذهبی و مناسبتی به دلیل تقارن ایام فاطمیه که در اواخر دهه فجر است، از دیگر اقدامات این کمیته می باشد. در شب ۲۲ بهمن به یاد تکبیرهای انقلاب، هئیات مذهبی تکبیر فاطمی می گویند. همچنین مساجد به عنوان سنگر انقلاب در ایام ۲۲ بهمن برنامه های ویژه برگزار می کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برنامه ریزی برای برگزاری بیش از ۳۰۰ شب خاطره با حضور فجرآفرینان جهت روایتگری و سخنرانی گفت: در برنامه شب خاطره ها برخی از راویان و حاضران در دوران جنگ و دفاع مقدس به ذکر خاطره برای مردم و علاقه مندان می پردازند. همچنین اعزام مبلغ و مبلغه به مناسبت دهه فجر به شهرها و روستاها از شبکه تبلیغی کشور جهت تهییج افکار عمومی به ویژه تقویت برنامه های استقبال از دهه فجر، مهمانی لاله ها، بانگ تکبیر و حضور حداکثری در راه پیمایی های ۲۲ بهمن در سراسر کشور از دیگر برنامه های کمیته هیات مذهبی و تشکل های دینی و مردمی ستاد مرکزی دهه فجر محسوب می شود.

روحانی نژاد ادامه داد: ۵ هزار نفر از روحانیون مستقر و طرح هجرت در روستاها و شهرستان ها جهت تبیین نقش شهدا و ایثارگران در انقلاب و مشارکت آنان در برگزاری آئین مهمانی لاله ها به سخنرانی و اجرای برنامه های مختلف و متنوع به مناسب ایام الله دهه فجر می پردازند. فعالسازی و توسعه نمایشگاه های دستاوردهای انقلاب اسلامی، ساماندهی، مدیریت و گسترش ایستگاه های صلواتی در مسیر راه پیمایی های سراسر کشور، هماهنگی با شورای سیاستگذاری ائمه جمعه جهت پرداختن به موضوعات انقلاب اسلامی و دهه فجر در خطبه های نماز و تولید ویژه نامه تخصصی در فضاهای مجازی و پرتال ملی مساجد به منظور تبیین عناوین ایام الله دهه فجر از جمله فعالیت هایی است که کمیته هیات مذهبی و تشکل های دینی-مردمی نسبت به انجام آن اهتمام می ورزند.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری مسابقات مختلف و متنوع فرهنگی-هنری و ورزشی به ویژه در مسیر راه پیمایی، صدور بیانیه توسط شورای هیات مذهبی، کانون مداحان و شاعران آئینی استان ها پیرامون برگزاری مراسم ایام الله دهه فجر و دعوت از اقشار مردم جهت حضور حداکثری در راه پیمایی ۲۲ بهمن و دعوت از مبلغین، شوراهای هیات مذهبی، کانون مداحان و شاعران آئینی، بانوان فرهیخته برای مشارکت و حضور در آئین لاله ها، غبارروبی مزار شهدا و پرداختن به مقوله ایثار و شهادت و نقش آن در شکل گیری و تداوم انقلاب اسلامی از جمله فعالیت های دیگری است که ما برای برپایی هرچه باشکوه تر دهه فجر ۱۳۹۵ در نظر گرفته ایم.

در ادامه این نشست، آیت الله حسن عالمی مسئول کمیته روستایی و عشایری گزارشی از برنامه های این کمیته در ایام دهه فجر ارائه داد.

وی گفت: همه تلاش ما در برنامه های دهه فجر باید براین اساس باشد که اهداف انقلاب اسلامی را هم برای مردم کشورخودمان و هم برای خارجی ها تبیین کنیم. باید به دستاوردهای نظام انقلاب اسلامی تاکید و آحاد مردم را به مشارکت در برنامه های دهه فجر تشویق کنیم. همچنین تشکل های تولیدی و صنفی که با روستائیان و عشایر سروکار دارند باید کار اجرایی و فرهنگی در این راستا انجام دهند. امسال قرار است بیش از ۷۰۰ برنامه در بیش از ۳۰ هزار روستای و مناطق عشایری کشور توسط کمیته برگزاری ستاد مرکزی دهه فجر برگزار شود.