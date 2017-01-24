افزایش شعبات رسیدگی به مسائل حقوقی بازماندگان پلاسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای حل اختلاف استان تهران، عباس علی دریانی گفت: ۲ شعبه ویژه جدید به شماره های۲۶۰۴ در نوبت صبح و ۲۶۰۲ در نوبت عصر مجتمع شماره ۲۷ شورای حل اختلاف تهران (ویژه اصناف، بازرگانان و فناوری اطلاعات) جهت رسیدگی به امور قضائی بازماندگان شهدا و جان باختگان حادثه پلاسکو از قبیل رسیدگی به اسناد و مدارک مفقودی کسبه و مالکین و نیز انحصار وراثت متوفیان این حادثه تعیین شد.

وی افزود: دو شعبه مذکور، علاوه بر شعبات ۶۱۹ و ۶۴۰ مجتمع شماره ۱۲و۱۳ شورای حل اختلاف تهران آماده رسیدگی به درخواست ها هستند.

دریانی ضمن ابراز تأسف از این حادثه تلخ تأکید کرد: به عنوان کمترین سهمی که می توان در تکریم بازماندگان و ابراز همدردی با آنان داشت، انجام کلیه رسیدگی های حقوقی به خانواده های محترم شهدا و جان باختگان به طور ویژه و خارج از نوبت است.