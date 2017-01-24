آمادگی ایران برای تعامل سازنده در امور پزشکی با کشورهای اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی ظهر سه شنبه در مراسم اعلام مشهدالرضا (ع) به‌عنوان «پایتخت فرهنگی جهان اسلام» در سال ۲۰۱۷ که در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد، با اشاره به اینکه اصفهان در سال ۲۰۰۶ پایتخت فرهنگی جهان اسلام بود، اظهار کرد: امروز مشهد نیز چنین جایگاهی یافته تا بتواند گامی بلند برای ارتقاء فرهنگ اسلامی و معرفی اندیشمندان بردارد.

وی ادامه داد: بر مبنای تعاریف سازمان جهانی گردشگری یکی از چهار شاخه گردشگری مذهبی است و مشهد به دلیل وجود بارگاه منور رضوی در این زمینه جایگاهی ویژه دارد.

وزیر بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: سال گذشته بیش از ۲۵ میلیون زائر به مشهد سفر کرده‌اند و علاوه بر این گردشگری سلامت نیز تجربه‌ای ارزشمند در خراسان‌رضوی است که همه‌ساله جمع زیادی از کشورهای همسایه برای امور درمانی خود به مشهد مقدس سفر می‌کنند.

وی تصریح کرد: طرح تحول نظام سلامت از دستاوردهای دولت تدبیر و امید است که با فراگیر شدن بیمه در کشور، نتایج خوبی به همراه داشت.

قاضی‌زاده هاشمی در ادامه با اشاره به اینکه این طرح دوبار مورد تقدیر قرار گرفته، افزود: حاصل آن بیمه شدن همه ایرانیان و کاهش هزینه‌ها برای روستائیان به ۳ درصد و در شهر به ۶ درصد بوده است.

وی عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران در زمینه علوم و از جمله پزشکی پیشرفت های خوبی داشته است به طوری که در شاخصه رشد علمی رتبه ۱۶ جهان و در حوزه تعداد مقالات ثبت شده در پایگاه های بین المللی، رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

وزیر بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: ما آمادگی داریم که برای امور پزشکی تعامل سازنده و تبادل استاد دانشجو با سایر کشورهای اسلامی داشته باشیم و ارتباط با دانشگاهیان و صاحبان علم و اندیشه در تمام دنیا و بهره‌مندی از توان دانشگاهیان، نقطه رشد و بالندگی در عرصه بین‎المللی است.

وی با تاکید بر اینکه باید در تعاملات باید به سه مقوله آموزش، علوم و ارتباطات توجه کرد، اظهار کرد: کشورهای مسلمان باید در کنار فرهنگ که رکن اصلی در تعامل کشورهاست نسبت به این سه مقوله در این زمینه تلاش کنند.

قاضی‌زاده هاشمی با بیان اینکه آیسسکو به عنوان مجمعی علمی و آموزشی، وظیفه مهمی برای تعامل علمی و فرهنگی بین ملت‌های مسلمان دارد گفت: این سازمان باید برای بسط و گسترش علم در بین کشورهای مسلمان و شناساندن توانایی‌های کشورهای اسلامی به یکدیگر تلاش کند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از اهداف تشکیل این سازمان دستیابی به صلح و امنیت جهانی است، و در سایه آموزه‌های دین مبین اسلام، کشورهای اسلامی باید الگویی برای صلح جهانی باشند و همه ما وظیفه داریم که برای اصلاح امور مسلمانان اقدام کنیم.