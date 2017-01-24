گفتمان انقلاب اسلامی گفتمان غالب در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد خاضع پیش از ظهر سه شنبه در جلسه دیدار اعضای کمیته های ستاد هماهنگی برگزاری دهه فجر با نماینده ولی فقیه در استان افزود: گفتمان انقلاب اسلامی باعث بیداری جوامع مختلف در اغلب جهان شده است و ملت های مظلومی که امروز جرات مبارزه با استکبار را پیدا کرده اند، به برکت انقلالب اسلامی ایران است.

خاضع بیان داشت:انقلاب اسلامی ایران مهمتریتن حرکت و جنبش اسلامی در دوران غیبت امام زمان {عج }است.

وی با بیان اینکه نه تنها ملت ایران بلکه تمام بشریت مدیون انقلاب اسلامی و امام راحل است گفت:امام خمینی بشریت را از قید مکاتب مادی و نظام سلطه نجات داد.

خاضع افزود: انقلاب اسلامی نقطه امیدی برای تمامی مستضعفین جهان است.

وی به تاکید امام راحل به حفظ انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: امام خمینی حفظ، حراست وصیانت از انقلاب اسلامی را از اوجب واجبات می دانست.

وی افزود: مقام معظم رهبری نیز به اهمیت حفظ نظام تاکید داشته اند و گفته اند که هیچ معروفی بالاتر از ایجاد نظام اسلامی و حفظ نظام اسلامی نداریم.

خاضع تلاش برای حفظ، صیانت و بیان عزت و عظمت انقلاب را وظیفه مهمی دانست که باید انجام شود.

خاضع افزود: دهه مبارک فجر فرصت مناسبی برای بیان دستاورد ها وخدمات انقلاب اسلامی به خصوص برای نسل جوان و آگاه سازی بهتر این بخش از جامعه از این دستاورد ها است.