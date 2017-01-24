به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کمیته امداد استان زنجان، غدیر خلجی از ایجاد امکان پرداخت صدقات از درگاه تلفن همراه خبر داد و افزود: مردم شهرستان خدابنده ۵ میلیارد و ۷۰۶ میلیون ریال صدقه داده‌اند و امسال ۹۶۲ مشترک جدید به مشترکان صدقات در شهرستان خدابنده اضافه شده است.

مدیر کمیته امداد شهرستان خدابنده با اشاره به اینکه کمک به همنوع و دستگیری از نیازمندان جزو باورهای دینی ما مسلمانان است، اظهار کرد: به همین منظور کمیته امداد در همه برنامه‌های اجرایی به منابع عظیم مردمی توجه دارد.

خلجی با اشاره به اینکه مشارکت خیران در طرح‌های مختلف زمینه حل مشکلات مددجویان و موجب ارائه خدمات اثربخش به نیازمندان می‌شود، افزود: یکی از مهم‌ترین طرح‌های اجرایی به منظور بهره‌گیری از ظرفیت خیران جمع‌آوری صدقات است.

مدیر کمیته امداد شهرستان خدابنده با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۵ هزار و ۷۴۱ مشترک در قالب طرح صدقات با کمیته امداد امام خمینی (ره) این شهرستان همکاری دارند که از این آمار ۹۶۲ مورد امسال اضافه شده است، گفت: از آغاز سال جاری تا کنون میزان مشارکت مردم خدابنده در طرح صدقات ۵ میلیارد و ۷۰۶ میلیون ر یال بوده است.

خلجی افزود: همه مبالغ جمع آوری شده در این طرح در راستای رفع نیاز های خانواده های تحت حمایت در بخش های مختلف از جمله جهیزیه ، مسکن ، کمک به درمان نیازمندان ، کمک به تحصیل دانش آموزان و دانشجویان نیاز مند هزینه میشود.

وی همچنین به فراهم سازی امکان پرداخت صدقات به صورت تلفنی خبر داد و گفت: استفاده از تکنولوژی های روز با هدف دسترسی آسان خیران به کارهای خیرخواهانه بستری است که خیران خدابنده ای میتوانند انفاقات خود را از طریق تلفن همراه و با شماره گیری کد #۰۲۴۳ *۸۸۷۷* پرداخت کنند.

