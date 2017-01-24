مدت ترخیص کالا از کمرگ استان سمنان ۸۰ درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز در نشست ظهر سهشنبه خود با مدیرکل گمرک استان سمنان به مناسبت روز جهانی گمرک به میزبانی استانداری با اشاره به ارتقای کیفیت خدمات گمرکی در استان، ابراز داشت: ۵۹سال از عمر گمرک در کشور میگذرد و امکانات و خدمات این نهاد خدمت رسان هرگز با روزهای گذشته قابلمقایسه نیست که نمونه آن ترخیص کالاها از مدتهای مدید بیش از چند ماه، به زیر یک هفته است.
وی افزود: خوشبختانه استان سمنان درزمینه گمرک به دلیل داشتهها و ظرفیتهای فراوان حوزه صنعت، کشاورزی، دامداری و معدن، دارای یکی از فعالترین معادن استانهای شمالی کشور است که خدمات خوبی را نیز به مجموعه تولید استان ارائه میکند اما درهرصورت امیدواریم بتوانیم این خدمات را افزایش دهیم.
استاندار سمنان با اشاره به ارائه خدمات متنوع توسط گمرک استان، گفت: ارائه خدمات وسیع در چارچوبهای بسیار گسترده روحیهای جهادی میطلبد که خوشبختانه این امر در استان ما وجود دارد.
خباز درباره شرایط اقتصادی کشور در آستانه سی و هشتمین سالگرد انقلاب اسلامی، ابراز داشت: این ایام بهترین زمان برای بیان عملکرد نظام مقدس جمهوری اسلامی در عرصههای مختلف اقتصادی و اجتماعی است که مدیران استانی باید از این فرصت بهخوبی بهرهمند شوند.
وی افزود: امروز به برکت انقلاب اسلامی و تلاش دولتمردان بعد از ۶۰سال تراز مالی کشور از منفی به مثبت ارتقاءیافته است که این دستاورد ویژه باید برای مردم تبیین شود تا بتوانیم در راستای اعتماد افزایی بهنظام گامهای عملی برداریم.
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