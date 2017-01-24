۱۳۲۵ نوجوان به عنوان استعداد قرآنی شناسایی شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قره شیخ لو پیش از ظهر امروز در سفر به استان خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در هر استان که سازمان تبلیغات اسلامی داریم یک اداره امور برنامه ریزی قرآنی داریم که ۵۶۰ پست در این اداره تعریف شده که بالای ۳۰۰ نفر آنها جذب نیرو شده است. بزرگترین شبکه نیروی انسانی دستگاه ها را در حوزه قرآنی از نظر تعداد و پراکندگی جغرافیایی داریم.

وی افزود: در بخش مردمی که مجوز صدور می کردیم، دو هزار و ۳۰۰ موسسه دارای مجوز از سازمان تبلیغات داریم که اکنون با ادغام صدور مجوزها با وزارت ارشاد به پنج هزار موسسه در کشور رسیده اند. البته تشکل های دیگر مثل خانه های قرآن در بخش های شهری و روستایی را داریم که مجموعه های کوچک تری نسبت به مؤسسه های قرآنی هستند.

قره شیخ لو بیان کرد: ۶ هزار و ۵۰۰ خانه قرآن در کشور فعال هستند که بنا به رشد کمی در کنار رشد کیفی آنها داریم. همچنین جلسات قرآنی متعددی به صورت تخصصی و سنتی از سوی مردم برگزار می شود.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کشور گفت: استعدادیابی یکی از کارهای تخصصی و مورد تاکید ما است؛ بنابراین از سال ۹۰ یک فراخوان در کل کشور زدیم که پنج هزار نفر شرکت کننده داشتیم و در مرحله اول ۵۰۰ نفر را گزینش و در آزمون بعدی ۱۰۰ نفر را انتخاب و یک دوره سه ساله حضوری، غیرحضوری برای آنها تدارک دیدیم که سال گذشته دوره تمام شد.

قره شیخ لو افزود: در ارزیابی ها، کار خوب پیش بینی شده ولی حجم کار را تنها برای ۱۰۰ نفر به پایین دیدیم و برای همین نیز این استعدادیابی را به استان ها تفویض اختیار کردیم؛ بنابراین در حال حاضر یک هزار و ۳۲۵ نفر در کل کشور از نوجوانان بین ۱۲ تا ۱۸ سال شناسایی شده اند که در آینده می توانند جایگاه بسیار خوبی پیدا کنند که با شناسایی آنها یک برنامه جامع برای آنها تدوین شده است.

وی بیان کرد: احساس ما این بود که این آموزش ها لازم است ولی کافی نیست و باید نسبت به عمیق تر کردن محتواهای قرآنی به منظور جذب بیشتر اقدام کنیم، بنابراین دوره های سبک زندگی قرآنی را تدوین کردیم که تاکنون سه دوره تربیت مربی آن برگزار شده است.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کشور عنوان کرد: تلاش می شوداین دوره های سبک زندگی اسلامی و قرآنی را در تمامی استان ها برگزار خواهیم کرد و برنامه ریزی ها بر این است تا بیش از۲۰۰ دوره را در کشور برگزار کنیم.

قره شیخ لو گفت: امسال سهمیه دادیم تا ۱۰۰ حلقه تفسیری در کشور راه اندازی و از آنها حمایت شود. چنین برنامه هایی را برای توجه ویژه به بحث تفسیر در کنار قرائت و حفظ برگزار می کنیم.