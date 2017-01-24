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۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۱۸

سرپرست دبیری فدراسیون شطرنج منصوب شد

سرپرست دبیری فدراسیون شطرنج منصوب شد

بنا به پیشنهاد رئیس فدراسیون شطرنج و موافقت معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش، شهره بیات سرپرست دبیری این فدراسیون شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی گزینه های موردنظر برای تعیین دبیر فدراسیون، یکی از برنامه های مهرداد پهلوان زاده، مدیریت شطرنج طی ماه های گذشته بود. در همین راستا وی شهره بیات را به عنوان گزینه دبیری فدراسیون شطرنج به وزارت ورزش معرفی کرد.

گزینه پیشنهادی رئیس فدراسیون شطرنح موافقت نصرالله سجادی، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش را به همراه داشت و بدین ترتیب بیات که مسئولیت کمیته داوران فدراسیون شطرنج را هم بر عهده دارد به عنوان سرپرست دبیری این فدراسیون منصوب

پیش از این محمدعلی سادات منصوری به عنوان سرپرست مسئولیت های دبیری را درفدراسیون شطرنج عهده دار است. پیش از آن هم امیر ملاحی دبیر فدراسیون شطرنج بود اما وی ۳۰ خردادماه از سمت خود استعفا کرد.

شهره بیات عضویت تیم ملی شطرنج بانوان را در کارنامه دارد و به گفته پهلوان زاده از مهره های کاملا شطرنجی به حساب می آید.

کد مطلب 3886209
زینب حاجی حسینی

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