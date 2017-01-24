به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علیپور ظهر سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان با گرامیداشت یاد و خاطر شهدای پلاسکو، لزوم توجه به بحث ایمن سازی ساختمان های عمومی و واحدهای عمومی رام ورد تاکید قرار داد و افزود: باید مسئولان سازمانهای امدادی را به تجهیزات پیشرفته مدرن کنند تا شاهد این حوادث ناگوار نباشیم.

وی با بیان اینکه توجه تجهیزات و وضعیت اعتبارات دستگاه های امدادی به ویژه جمعیت هلال احمر باید بیشتر شود، ادامه داد: یک هزار و ۱۰۰ میلیارد بابت طرح های توسعه امدادی باید به جمعیت هلال احمر داده می شد تنها ۱۰ درصد تحقق یافته است.

خزانه‌دارکل و ذی‌حساب جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه بخشی هم که از اعتبارات ملی به استان‌ها پرداخت می‌شود کمکی است که برای اتمام و تجهیز پروژه‌های عمرانی صورت می‌گیرد، گفت: در حال حاضر، بیش از ۳۰۰ پروژه در سطح کشور در دست اقدام است و اعتبارات عمرانی در جمعیت هلال‌احمر نیز اعتبارات استانی است و باید از سوی سازمان برنامه و بودجه استان‌ها در اختیار جمعیت هلال‌احمر قرار بگیرد.

علیپور بر ضرورت استفاده از توان و ظرفیت جوانان تاکید کرد و گفت: با وجود کمبود تجهیزات و امکانات در جمعیت هلال احمر امدادگران، بخصوص جوانان عضو این جمعیت فعالیت های گسترده ای در حوزه امداد و نجات دارند.

وی بر ضرورت توجه به تجهیزات جمعیت هلال احمر تاکید کرد و گفت: در طول دو هفته گذشته ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار عمرانی در بین استان‌ها توزیع شد و بخشی هم به دست استان زنجان رسید.

خزانه‌دارکل و ذی‌حساب جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: زنجان دارای ظرفیت ها و پتانسیلهای خوبی است استان زنجان از پتانسیل‌های خوبی برخوردار است اما وضعیت به گونه‌ای است که نیاز به تحول دارد. این‌طور که ما مشاهده کردیم زمین مرکز علمی‌کاربردی و برخی اراضی موجود در شهرستان‌ها پتانسیل خوبی برای توسعه دارد.

علیپور افزود: هلال احمر دستگاه امدادی در خدمت مردم است و اگر بودجه پایداری برای استان ها تامین شود، می تواند پروژه های استانی را اجرا کند و انتظارات به حق استان‌ها با امکانات موجود دولت سازگاری ندارد و جمعیت امیدوار است که با دریافت مانده اعتبارات سال ۹۵، کمبودهای انبارها را تامین کند.

خزانه‌دارکل و ذی‌حساب جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ایجاد هلیکوپتر در زنجان گفت: امکانات زمین از طریق استانداری زنجان و پد آشیانه هواپیما و نگهداری و تعمیر برعهده ما خواهد بود و باید استانداری تامین مالی زمین را عهده بگیرد.

علیپور با بیانکه در صورت تامین منابع مالی بالگرد در پایگاه شمال غرب استان زنجان مستقر می‌شود، گفت: جمعیت هلال‌احمر، خرید چند فروند بالگرد را در دستور کار دارد، در طول ماه‌های آینده، پنج استان به هلی‌کوپتر امداد مجهز می‌شود و شرایط این استان‌ها نیز به گونه‌ای است که به آشیانه هلی‌کوپتر مجهز است.