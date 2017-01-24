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۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۲۱

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:

دنبال تبعیض مثبت برای زنان در بازار کار نیستیم

دنبال تبعیض مثبت برای زنان در بازار کار نیستیم

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: ما به دنبال ایجاد تبعیض به نفع زنان در بازار کار نیستیم، بلکه به دنبال فرصت‌های برابر و ایجاد تعادل جنسیتی در بازار کار هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی در نشست مقدماتی سیزدهمین همایش ملی «توسعه کارآفرینی زنان» فرهنگ سازی برای کارآفرینی را از نکات کلیدی کمک به توسعه اشتغال و کارآفرینی برای زنان دانست و گفت: امروز صاحب نظران توسعه به این نتیجه رسیده اند که توسعه از تغییر باورها و اذهان آغاز می شود و تا در باورها توسعه اتفاق نیفتد، در عمل تغییری رخ نخواهد داد.

مولاوردی اظهار داشت: باید به دنبال توسعه فرهنگی باشیم و توسعه فرهنگی، نیاز به فرهنگ توسعه دارد. محور و مدار توسعه فرهنگی انسان خلاق و آگاه، فارغ از زن یا مرد و متکی بر دانایی محوری است.

وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: نهادهای آموزشی و فرهنگ ساز در کشور باید نگاه جامعه به شغل و کار را اصلاح کنند تا اشتغال مترادف با پشت میزنشینی نباشد. محتوای آموزشی و کتب درسی سیستم آموزش مقدماتی و عالی کشور و برنامه سازی ها و اطلاع رسانی رسانه هایی مثل صدا و سیما و رسانه های نوین باید نگاه موجود در جامعه به اشتغال و کارآفرینی را اصلاح کنند.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: این معاونت در سه سال و نیم گذشته سند سیاستی اشتغال زنان را برای توسعه کارآفرینی و اشتغال پایدار زنان و دختران تهیه و تدوین کرده است که در نوبت بررسی در شورایعالی اشتغال است. در این سند تلاش شده اقتضائات اشتغال زنان با مسئولیتهای خانوادگی آنها تلفیق و تطبیق داده شود.

مولاوردی اضافه کرد: معاونت امور زنان و خانواده به دنبال ایجاد تبعیض به نفع زنان در بازار کار نیست، بلکه به دنبال فرصتهای برابر و ایجاد تعادل جنسیتی در بازار کار هستیم.

کد مطلب 3886221

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