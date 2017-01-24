خانه کونگ فو بانوان آبادان راه اندازی شد/سازماندهی ۳۰۰کونگ فو کار

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید هاشیمان پیش از ظهر امروز در نسشت خبری با اصحاب رسانه گفت: موضوع ایجادخانه کونگ فو بانوان به عنوان اولویت کاری این هیئت از بدو ورود من (چهارماه پیش) دنبال شد که خوشبختانه باهمکاری آموزش و پرورش توانستیم در کنار تالار معلم، خانه کونگ فو بانوان را راه اندازی کنیم.

وی افزود: در زمان حاضر ۱۰۰ بانوی کونگ فو کار در چهار رده سنی و زیر نظر ۶ مربی فعالیت خود را دنبال می کنند.

وی اظهار کرد: بدون تردید با اجرای برنامه های طراحی شده در قالب کوتاه مدت و بلند مدت، افق روشنی برای بانوان کونگ فو کاران آبادانی متصور هستیم.

وی تصریح کرد: بانوان کونگ فو کارآبادانی دارای استعداد و پتانسیل های بسیار خوبی هستند که به طور قطع با تزریق امکانات در قله افتخارات کونگ فو کشور قرار خواهند گرفت.

رئیس هیئت کونگ فو آبادان در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص نحو فعالیت آقایان کونگ فو کار آبادانی گفت: در زمان حاضر ۲۰۰ مرد کونگ فو کار آبادانی در ۱۰ باشگاه به انجام فعالیتهای ورزشی خود می پردازند.

هاشمیان افزود: فعالیت مردان کونگ فو کار زیر نظر ۲۲ مربی و داور بین المللی در رده های سنی مختلف انجام می شود.

وی با اشاره به وجود نفرات دارای کسب عنوان در سطح استان و ملی در میان این کونگ فو کاران، اظهار کرد: به منظور تربیت ورزشکاران کونگ فو کار، برنامه ریزی خاصی را برای رده های سنی پایین با انجام استعداد یابی در میان آنها، طراحی کرده ایم.

وی تصریح کرد: براساس توافق انجام شده با اداره آموزش و پرورش آبادان، کار استعدادیابی را در سطح مدارس آغاز کرده ایم ضمن آنکه امتیازات خوبی از جملهتخفیف ویژه برای حضور در کلاس های آموزشی برای دانش آموزان مستعددر نظر گرفته شده است.

رئیس هیئت کونگ فو آبادان گفت: کونگ فو از رشته های رزمی و پرطرفداری است که در دو بخش جسمی و روحی بایستی برای آن برنامه ریزی شود زیرا در صورت فراهم نبودن شرایط روحی موفقیتی نیز حاصل نمی شود.

هاشمیان افزود: کونگ فو آبادان به لحاظ امکانات هنوز هم با کمبودهایی مواجه است که امید می رود با حمایت سایر ارگانها بتوانیم ضمن رفع این کمبودها، امیدوارانه تر به آینده کار کنیم.

وی شرایط کونگ فو آبادان به لحاظ بهره مندی از مربیان را خوب خواند و اظهار کرد: با توجه به کمی تعداد باشگاههای ورزشی در زمینه کونگ فو، انتظار می رود تا شرایط برای ورود بخش خصوصی به این عرصه مهیا شود.

وی از اشتغال به عنوان مهمترین دغدغه بیشتر ورزشکاران آبادانی نام برد و تصریح کرد: تا زمانی که اینمشکل پا برجا است به طور قطع نمی توانیم آینده روشنی را برای ورزشکاران ترسیم کنیم، امید می رود با نگاه خوب مسئولان از جمله نمایندگان آبادان در مجلس شورایاسلامی این مشکل برطرف شود.

رئیس هیئت کونگ فو آبادان همچنین با اشاره به نقش تاثیرگذار رسانه ها در کسب موفقیت و آینده روشن ورزش این شهر گفت: انتظار می رود تا شرایط به گونه ای رقم بخورد که ورزش آبادان از زیر سایه فوتبال و بسکتبال خارج شود تا نگاهها به دیگر رشته های ورزشی مثبت تر شود.

هاشمیان افزود: متاسفانه در سال های اخیر تمامی برنامه ها برای یک یا دو رشته خاص ورزشی طراحی و انجام شده و براین اساس ورزشکاران کمتر به شرکت در سایر رشته ها ابراز تمایل می کنند و این درد اصلی ورزش آبادان است.