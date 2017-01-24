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۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۲۶

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان مطرح کرد؛

ثبت‌نام ۸۰۶ نفر در جشنواره همگانی استعدادیابی ورزشی لرستان

ثبت‌نام ۸۰۶ نفر در جشنواره همگانی استعدادیابی ورزشی لرستان

خرم آباد - مدیر کل ورزش و جوانان لرستان از ثبت نام ۸۰۶ نفر در جشنواره همگانی استعدادیابی ورزشی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی یاور عزیزپور ظهر امروز در سخنانی با اشاره به ثبت نام ۸۰۶ نفر در جشنواره همگانی استعدادیابی ورزشی لرستان اظهار داشت: از این تعداد ۲۳۱ نفر در رشته ورزشی والیبال، ۱۶۳ نفر رشته هندبال، ۱۲۲ نفر رشته هاکی، ۱۰۸ نفر رشته کشتی و ۱۰۰ نفر در رشته دو و میدانی ثبت نام کرده اند.

وی همچنین از ثبت نام ۶۳ نفر در رشته ورزشی جودو و ۱۹ نفر در رشته گلف خبر داد و عنوان کرد: در این زمینه ۴۳۷ نفر از خرم آباد، ۸۴ نفر از نورآباد و ۶۱ نفر از شهرستان بروجرد در این جشنواره ثبت نام کرده اند.

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان همچنین از ثبت نام ۵۶ نفر از شهرستان الشتر، ۵۳ نفر از شهرستان دورود، ۴۵ نفر از شهرستان ازنا، ۳۸ نفر از شهرستان الیگودرز و ۱۶ نفر از شهرستان کوهدشت در جشنواره همگانی استعداد یابی ورزشی لرستان خبر داد و گفت: همچنین در این جشنواره ۱۱ نفر از پلدختر، سه نفر از رومشگان و دو نفر از دوره چگنی ثبت نام کرده اند.

عزیزپور یادآور شد: این آمار دقیقی نبوده چرا که به صورت دستی نیز در دفتر هیئت ها ثبت نام این جشنواره صورت می گیرد.

کد مطلب 3886227

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