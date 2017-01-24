به گزارش خبرنگار مهر، علی یاور عزیزپور ظهر امروز در سخنانی با اشاره به ثبت نام ۸۰۶ نفر در جشنواره همگانی استعدادیابی ورزشی لرستان اظهار داشت: از این تعداد ۲۳۱ نفر در رشته ورزشی والیبال، ۱۶۳ نفر رشته هندبال، ۱۲۲ نفر رشته هاکی، ۱۰۸ نفر رشته کشتی و ۱۰۰ نفر در رشته دو و میدانی ثبت نام کرده اند.

وی همچنین از ثبت نام ۶۳ نفر در رشته ورزشی جودو و ۱۹ نفر در رشته گلف خبر داد و عنوان کرد: در این زمینه ۴۳۷ نفر از خرم آباد، ۸۴ نفر از نورآباد و ۶۱ نفر از شهرستان بروجرد در این جشنواره ثبت نام کرده اند.

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان همچنین از ثبت نام ۵۶ نفر از شهرستان الشتر، ۵۳ نفر از شهرستان دورود، ۴۵ نفر از شهرستان ازنا، ۳۸ نفر از شهرستان الیگودرز و ۱۶ نفر از شهرستان کوهدشت در جشنواره همگانی استعداد یابی ورزشی لرستان خبر داد و گفت: همچنین در این جشنواره ۱۱ نفر از پلدختر، سه نفر از رومشگان و دو نفر از دوره چگنی ثبت نام کرده اند.

عزیزپور یادآور شد: این آمار دقیقی نبوده چرا که به صورت دستی نیز در دفتر هیئت ها ثبت نام این جشنواره صورت می گیرد.