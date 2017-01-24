صنعت سبز باید در دستور کار اقتصاد قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد UNIDO در هجدهمین همایش ملی صنعت و خدمات سبز گفت: بسیار خوشحالیم که می توانیم این حمایت را از سازمان محیط زیست و صنعت ایران داشته باشیم تا بحث صنعت سبز را در رأس برنامه ها دنبال کنیم.

آمادیو افزود: خوشحالم که مجموعه ملل متحد، UNIDO و دیگر زیر مجموعه های سازمان ملل می توانند کمک کنند که بحث صنعت سبز در دستور کار اقتصاد قرار گیرد.

وی ادامه داد: دو راهکار است که UNIDO و GIZ آلمان با آن می توانند از صنعت سبز حمایت کنند. ساز و کار اول بحث انتقال فناوری های محیط زیست و فناوری های سازگار با محیط زیست است و راهکار دوم کمک به مجموعه دولت و صنعت است تا بتوانند سیاست گذاری هایی را در راستای توسعه صنعت سبز ارائه کنند.

نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، تاکید کرد: فناوری هایی که در زمینه خدمات سبز ارائه می شود در بازار موجود است و تنها باید بدنبال آن برویم و این راهکارها را در صنعت و خدمات خود وارد کنیم.

آمادیو تصریح کرد: بحث سیاستگذاری ها یکی از عناوین اصلی این برنامه است که صنعت را تشویق کنیم تا به سمت فناوری های سبز بروند.