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۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۳۸

نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد:

صنعت سبز باید در دستور کار اقتصاد قرار گیرد

صنعت سبز باید در دستور کار اقتصاد قرار گیرد

نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد با اعلام اینکه فناوری در زمینه خدمات سبز در بازار موجود است و تنها باید به دنبال آن رفت، گفت: بحث صنعت سبز باید در دستور کار اقتصاد قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد UNIDO در هجدهمین همایش ملی صنعت و خدمات سبز گفت: بسیار خوشحالیم که می توانیم این حمایت را از سازمان محیط زیست و صنعت ایران داشته باشیم تا بحث صنعت سبز را در رأس برنامه ها دنبال کنیم.

آمادیو افزود: خوشحالم که مجموعه ملل متحد، UNIDO و دیگر زیر مجموعه های سازمان ملل می توانند کمک کنند که بحث صنعت سبز در دستور کار اقتصاد قرار گیرد.

وی ادامه داد: دو راهکار است که UNIDO و GIZ آلمان با آن می توانند از صنعت سبز حمایت کنند. ساز و کار اول بحث انتقال فناوری های محیط زیست و فناوری های سازگار با محیط زیست است و راهکار دوم کمک به مجموعه دولت و صنعت است تا بتوانند سیاست گذاری هایی را در راستای توسعه صنعت سبز ارائه کنند.

نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، تاکید کرد: فناوری هایی که در زمینه خدمات سبز ارائه می شود در بازار موجود است و تنها باید بدنبال آن برویم و این راهکارها را در صنعت و خدمات خود وارد کنیم.

آمادیو تصریح کرد: بحث سیاستگذاری ها یکی از عناوین اصلی این برنامه است که صنعت را تشویق کنیم تا به سمت فناوری های سبز بروند.

کد مطلب 3886235
مسعود بربر

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