به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ محمدی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری آخرین فعالیت‌های شرکت گاز استان فارس با اشاره به پروژه‌های آماده به افتتاح در ایام دهه فجر، گفت: طی برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده ۳۰۹ پروژه بااعتباری بالغ‌بر ۳۸۰۳ میلیارد ریال در فارس به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: در این پروژه‌ها گازرسانی به ۳ شهر، ۲۵۴ روستا انجام خواهد شد و همچنین ۸ خط انتقال گاز و گازرسانی به ۴۴ واحد صنعتی نیز انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس تأکید کرد: تمامی این پروژه در فاصله بین هفته دولت تاکنون آماده‌شده است.

محمدی ادامه داد: خوشبختانه روند گازرسانی در استان فارس بسیار سرعت گرفته و امروز با تمامی توان در تلاش هستم بهترین نوع خدمات‌رسانی را انجام دهیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس یادآور شد: در حال حاضر ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار اشتراک و ۷۰۰ هزار انشعاب داریم که ۹۹ درصد از شهرها و بیش از ۶۲ درصد روستاها تحت پوشش است.

وی یادآور شد: ز ۱۰۴ شهر استان فارس تنها ۱۵ شهر تاکنون تحت پوشش گاز نیستند که این تعداد نیز در حال اجرا است.

محمدی در پاسخ به سؤالی در خصوص وضعیت بودجه سال آینده شرکت گاز استان فارس نیز گفت: پیش‌بینی ما رقمی حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان است که ۷۵۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی و بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان نیز نگهداری و تجهیز است.

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس در خصوص سرمایه‌گذاری بر روی پروژه‌های گازی استان نیز گفت: سرمایه‌گذاران و فاینانس کنندگان پروژه‌های مختلف گاز استان فارس هیچ‌گونه مشکلی برای انجام کار ندارند زیرا طی برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده موضوع ضمانت‌های سرمایه‌گذاری را با راهکاری جدید انجام می‌دهیم.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر، مبنی بر عدم ضمانت سرمایه‌گذاری از جانب بانک مرکزی نیز گفت: سرمایه‌گذاران هیچ‌گونه مشکلی در استان فارس و پروژه‌های گازی نخواهند داشت و حمایت کامل از آن‌ها انجام می‌شود.

محمدی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص تغییر مدیریت در مجموعه گاز استان فارس نیز گفت: موضوعی در مجلس مطرح شد که طی آن برخی از معاونین احساس خطر کردند و ترجیح دادند از مجموعه خارج شوند.

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس ادامه داد: کارشناسان و متخصصین زمانی که از مجموعه دولتی خارج می‌شوند به‌طور حتم در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند اما با اطلاعاتی که دارم هیچ‌کدام از معاونین و کارشناسان گاز فارس در کشور قطر و عمان فعال نشدند.