دست کودک را اشتباهی جراحی کردند/خطای پزشکی محرز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حیدرعلی عابدی در واکنش به جراحی اشتباه دست کودک اصفهانی با انتقاد از اینکه این موضوع نتیجه خطای پزشکی و بی توجهی به کار گروهی است، افزود: این نوزاد تحت نظر پزشک بوده اما پزشک اطلاعات بیمار را به درستی در پرونده ثبت نکرده و در نتیجه دست چپ نوزاد به جای دست راست مورد جراحی قرار گرفته بنابراین هیچ گونه خطایی از سوی کادر پرستاری رخ نداده و خطای پزشک در این پرونده محرز است این در حالی است که با تبادل اطلاعات و هم افزایی اطلاعات رزیدنت ها، پزشک و پرستار به هیچ وجه شاهد چنین خطاهایی نخواهیم بود و با کار گروهی، تیمی و سازماندهی شده می توان از اشتباهات پیشگیری کرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس از پیگیری پرونده جراحی اشتباه دست کودک اصفهانی خبر داد و با یادآوری اظهارات رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مبنی بر تشکل کمیته‌ای برای بررسی و پیگیری این موضوع، ادامه داد: حق قانونی پدر و مادر نوزاد در این پرونده محفوظ است و می توانند برای شکایت به مراجع قضایی یا دانشگاه علوم پزشکی مراجعه نمایند.

وی افزود: با پیگیری های صورت گرفته رئیس علوم دانشگاه پزشکی قول مساعد دادند که برای بهبود سیستم فرآیند خدمات پزشکی این موضوع را به طور کلی بررسی و پیگیری کرده تا اگر علاوه بر پزشک سایران نیز در این پرونده مقصر باشند مورد بازجویی قرار گیرند.

عابدی با بیان اینکه به عنوان مدافع حقوق مردم در مجلس پرونده جراحی اشتباهی دست کودک اصفهانی را به صورت جدی دنبال می‌کنم، تصریح کرد: از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تقاضا داریم تمهیدات لازم را برای کاهش خطاهای پزشکی اتخاذ نمایند تا دیگر شاهد چنین اتفاقات ناگواری در استان نباشیم.

وی مشغله پزشک و تک محور بودن خدمات پزشکی را در بروز خطاهای پزشکی موثر دانست و گفت: متاسفانه برخی پزشکان به کار تیمی اعتقادی نداشته و فرآیندمحور کار نمی‌کنند این در حالی است که اگر پزشک به معاینه بیمار توسط رزیدنت ها و پرستاران توجه کند بعید است شاهد بروز خطاهای پزشکی باشیم.

عابدی با بیان اینکه برای کاهش خطاهای پزشکی باید پرونده پزشکی بیماران علاوه بر پزشک از سوی کادر پرستاری و رزیدنت ها به طور کامل بررسی شود، تصریح کرد: کادر پرستاری و رزیدنت ها باید بیمار را معاینه کنند تا اگر در نتیجه معاینه بیمار به این نتیجه رسیدند که از سوی پزشک خطایی رخ داده آن را گزارش دهند زیرا درمان بیماران فرآیندی جمعی است که در نتیجه همکاری کادر پرستاری، رزیدنت ها و پزشکی حاصل می شود.

وی بر لزوم بررسی تاریخچه پزشکی بیمار برای کاهش خطاهای پزشکی تاکید کرد و افزود: بررسی تاریخچه بیمار نباید سرسری گرفته شود اگر کار تیمی در مراکز درمانی از سوی کادر پزشکی، پرستاری و رزیدنت ها به عنوان یک ارزش شناخته شود به طور قطع با کاهش خطاهای پزشکی مواجه خواهیم شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه تمامی وقایع حین درمان و مراقبت های پزشکی باید توسط کادر پزشکی و پرستاری ضبط و ثبت شود و این موضوع باید جدی گرفته شود، گفت: در حالی که باید وقایع درمان بیماران ثبت و مورد استفاده قرار گیرد اما متاسفانه این ثبت شدن فقط در زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که بیمار به مشکل بر می‌خورد و پرونده آن به پزشک قانونی ارجاع می شود.