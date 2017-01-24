۱۲۰ میلیون دلار کالا از استان سمنان صادر شد/ رشد ۲۰درصدی صادرات

علی سعدالدین در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد گمرک استان سمنان طی سال جاری، ضمن بیان اینکه کالاهای صادر شده از استان اقلامی مانند مصالح ساحتمانی، سیمان، کاشی، کولر، آبگرمکن، لوازم خانگی، مصنوعات پلاستیکی و فلزی بوده است، ابراز داشت: صادرات استان در سال جاری از رشد ۱۸درصدی در ارزش دلاری و کاهش ۲۹درصدی در وزن نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بود که این نشان از افزایش ارزش افزوده کالاهای صادر شده و کیفی شدن صادرات دارد.

وی افزود: علاوه بر افزایش میزان دلاری باید گفت بازار عرضه کالاهای استان سمنان نیز در سال جاری از ۲۰مقصد به ۳۴ کشور افزایش یافته که این رشد ۲۰درصدی به دلیل تنوع محصولات و افزایش تقاضا برای کالاهای تولید شده در داخل استان حتی در کشور تانزانیا است که برای نخستین بار محصولات استان به این کشور آفریقایی طی سال جاری صادر شد.

مدیرکل گمرک استان سمنان با بیان اینکه واردات استان در ۱۰ماهه سالجاری ۳۶میلیون دلار بوده است، گفت: خوشبختانه تراز واردات به صادرات در استان از شرایط خوبی به نسبت دیگر استان های کشور برخوردار است و این امر نشان می دهد گمرک استان از پویایی نسبتا بالایی برخوردار است.

سعدالدین درآمد گمرک استان سمنان از واردات و ترخیض کالاها را ۱۰ میلیارد تومان عنوان کرد و ابراز داشت: آمارها نشان می دهند که به دلیل افزایش تعرفه های معافیت گمرکی برای حمایت از تولید داخلی، درآمد گمرک استان با کاهش روبرو شده است که البته از این نظر خوشحال هستیم چرا که این امر به رونق تولید در استان کمک می کند.

وی ادامه داد: کالاهای وارد شده به استان بیشتر مواد خام کارخانجات تولیدی هستند که در سطح استان توزیع می شوند.