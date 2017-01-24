سارقان قطعات خودرو در قزوین دستگیر شدند

سرهنگ محمد قاسم طرهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران کلانتری ۱۳ باهنر حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی در اقدامی غافلگیرانه، سارقی را حین سرقت داخل خودرو دستگیر کردند.

وی عنوان کرد: متهم در بازجویی های تخصصی و فنی ماموران، به ۴ فقره سرقت قطعات خودرو اعتراف کرد.

این مقام انتظامی افزود: در اقدامی دیگر ماموران کلانتری ۲۰ اقبالیه در حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی، به فردی که اطراف خودروها پرسه میزد مظنون و جهت بررسی بیشتر به کلانتری دلالت دادند.

در ادامه سرهنگ طرهانی گفت: پس از استعلام مشخص شد فرد دستگیر شده از سارقان سابقه دار است و در بازجویی های تخصصی و فنی ماموران، به ۴ فقره سرقت لوازم و قطعات داخل خودرو اعتراف کرد.

وی افزود: در اقدامی دیگر نیز ماموران کلانتری ۱۷ عیاث آباد در حین گشت زنی فردی را که اطراف خودروها پرسه میزد دستگیر و جهت بررسی بیشتر به کلانتری دلالت و در بازجویی های تخصصی و فنی ماموران، به ۳ فقره سرقت محتویات خودرو اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین با اشاره به اینکه سارقان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند از شهروندان خواست تا نسبت به پارک کردن خودرو در محیط‌های خلوت و تاریک اجتناب و خودرو را به تجهیزات ایمنی مجهز کنند.