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۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۰۹

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای قزوین:

استان قزوین ۸۷۷ میلیون مترمکعب کسری منابع آبی دارد

استان قزوین ۸۷۷ میلیون مترمکعب کسری منابع آبی دارد

قزوین- معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای قزوین گفت: بحران آب در استان جدی است و در حال حاضر با کسری ۸۷۷ میلیون مترمکعبی آب زیرزمینی مواجهیم که باید برای مدیریت مصرف اقدام کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله ملکی در همایش «بحران آب، پیامدها و تهدیدات اجتماعی» که با حضور مدیران دستگاه های اجرایی، کارشناسان آب و تشکل های دوستدار محیط زیست ومنابع آبی در استانداری برگزار شد اظهارداشت: ایکاش حساسیتی که نمایندگان استان امروز در خصوص آب دارند در گذشته نیز از سوی مسئولان اعمال می شد تا مشکلات کمتری داشتیم.

وی افزود: آشکار شدن بحران آب دلایل متعددی دارد که یک مورد آن سوء مدیریت و فشارهای خارج از دستگاهی است اما مجموعه هایی از عوامل طبیعی و غیر طبیعی دست به دست هم داد تا امروز کشور دچار بحران کم آبی شود.

ملکی بیان کرد: آب یک موضوع فرابخشی است و مدیریت و حتی مشکلات آن فقط مربوط به استان ما نمی شود و روند بروز آثار بحران هم از سالهای گذشته کلید خورده و امروز خودنمایی می کند.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای قزوین یادآورشد: احداث سدهای بدون مطالعه، افزایش بی رویه برداشت از چاههای مجاز، افزایش چاههای غیرمجاز، تغییر اقلیم و روشهای سنتی آبیاری مهمترین دلیل بحرانی شدن وضعیت آبهای زیرزمینی در استان است.

ملکی گفت: بیشتر استانهای کشور در شرایط بحرانی هستند و به انتهای ذخایر منابع آبی رسیده اند و امروز ما نیز ۷۰ درصد از بارندگی ها عقب هستیم و افزایش دمای هوا، سوء مدیریت در همه رده ها و بی توجهی مردم به مشکلات دامن زده است.

وی بیان کرد: وقتی از حفر چاههای غیرمجاز در گذشته جلوگیری نشد و برنامه ریزی ها خوب جلو نرفت در کنار وضع قوانین ضعیف شاهد بروز مشکلاتی شدیم که قانون توزیع عادلانه آب در گذشته نیز که علت فساد و تخلف بود موجب شد ۸۰ هزار حلقه چاه اضافه حفر شود که پیامدهای آن را امروز مشاهده می کنیم.

ملکی تصریح کرد: دو کارشناس تشخیص می داد که کسی می تواند چاه حفر کند یا نه و با نفوذ برخی افراد بسرعت چاهها افزایش یافت و حجم مصرف بالا رفت هرچند در سال ۸۳ این قانون لغو شد اما قانون بدتری وضع شد و با رایگان شدن قیمت آب بها برای کشاورزان شاهد افزایش بی رویه مصرف شدیم و امروز بحران داریم.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای قزوین اظهارداشت: با قانون تعیین تکلیف چاهها آخرین ضربات بر پیکر بی جان آبهای زیرزمینی وارد شد و با حفر ۳۰۰ هزار حلقه چاه عمیق بزرگترین گرفتاری نصیب ما شد اما توجهی نکردیم.

ملکی اضافه کرد: در شرایطی که مسئولان در سخنرانی اذعان داشتند که رویکردشان آب محور است و از اعتبارات قابل توجهی صحبت کردند اما هیچ بودجه ای برای طرح های تعادل بخشی تاکنون تزریق نکرده اند و برنامه ها عملیاتی نشده است.

وی گفت:درشرایطی که مدیریت آب در استان هزینه بر و سخت است کمترین اعتبار به این بخش داده می شود لذا انتظار داریم مسئولان کشور در عمل به فکر حل مشکل آب باشند و اعتبارات لازم را اختصاص دهند.

سرمایه گذاری کلانی در حوزه آب صورت نگرفته است

ملکی گفت: در مدیریت آب در سطح کلان کشور هنوز سرمایه گذاری مناسبی صورت نگرفته هر چند در دولت جدید رویکرد خوبی را نسبت به امور آب شاهد هستیم اما امیدواریم اعتبارات مناسب و بموقع تزریق شود تا دیر نشده بتوانیم دشت قزوین را نجات دهیم.

وی گفت:دوسد نهب و بالاخانلو از دهه های گذشته در دست مطالعه بود و ما آن را اجرایی کردیم وبرای انتقال آب شاه رود هم موضوع انتفاع سه استان مطرح است تا به صورت مدیریت حوضه ای بتوانیم نیازهای همه مردم را جوابگو باشیم.

کد مطلب 3886278

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