شهردار مشهد اقدامات شهرداری را برای رویداد مشهد ۲۰۱۷ برشمرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در مراسم اعلام مشهدالرضا (ع) به‌عنوان «پایتخت فرهنگی جهان اسلام» در سال ۲۰۱۷ که در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد، با اشاره به مهمترین فعالیت های شهرداری مشهد در این ارتباط، اظهار کرد: شهرداری مشهد در سال ۲۰۱۷ با توجه به انتخاب مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام اقدامات شاخصی را برنامه ریزی کرده و در دست اقدام دارد.

وی افزود: در حوزه حمل و نقل شهرداری مشهد فاز نخست خط ۲ قطار شهری مشهد را در ایام دهه فجر به بهره برداری می رساند که بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان در این رابطه هزینه کرد داشته ایم همچنین ۲۰ هزار تاکسی و ۸۰۰ اتوبوس به ناوگان تاکسیرانی و اتوبوسرانی اضافه خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در حوزه عمرانی توسعه معابر و بزرگراه ها و احداث اماکن ورزشی و فضای سبز و پارک ها در دستور کار قرار دارد.

شهردار مشهد افزود: در حوزه فرهنگی در سال ۲۰۱۷ با همکاری وزارت خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برنامه های ویژه ای را برای فرهنگسراها و مساجد تدارک دیده ایم همچنین برپایی هفته های فرهنگی، یادواره شهدای مقاومت اسلامی و اجلاس شهرداران شهرهای اسلامی از دیگر برنامه هاست.