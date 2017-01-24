۳۰ مدرسه قدیمی در فردیس نیازمند نوسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته فهمیده پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح انجمن خیرین مدرسه ساز شهرستان فردیس، اظهار کرد: ۷۱ هزار دانش آموز در فردیس مشغول تحصیل هستند.

وی با اشاره به وجود ۳۹۰ باب مدرسه در شهرستان فردیس، گفت: از این تعداد ۳۰ باب مدرسه با قدمتی سی ساله نیازمند نوسازی و بازسازی است.

فهمیده با بیان اینکه هر ساله مشکلات عمده مدارس بررسی می شود، گفت: بازسازی مدارس به دانش آموزان کمک می کند تا بدون دغدغه به امر تحصیل بپردازند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو شهرستان کرج در بخش دیگری وجود انجمن خیرین مدرسه ساز را برای شهرستان فردیس ضروری دانست و گفت: با کمک های مردمی می توان در حوزه مدرسه سازی اقدامات بزرگی انجام داد.

به گفته فهمید شهرک های وحدت، ارم و سپاه با رشد جمعیت و کمبود سرانه های آموزشی مواجه هستند.

وی با تاکید بر اینکه در فردیس ساختمانی با مساحت یک هزار و ۲۰۰ متر مربع در حال ساخت است، گفت: امیدواریم با کمک خیرین مدرسه ساز بتوانیم فضاهای آموزشی فردیس را افزایش دهیم.