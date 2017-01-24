به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی در نشست خبری طرح خانواده آماده در مخاطرات (خادم) که پیش از ظهر سهشنبه در سالن جلسات هلال احمر استان قم برگزار شد، با اشاره به اینکه شعار «هر خانواده یک امدادگر» در استان قم تقریباً تحقق پیدا کرده است، اظهار کرد: جامعه جهانی امروز بر لزوم تاب آوری جامعه و خانوادهها تأکید دارد و همین امر هم مورد توجه هلال احمر در سراسر جهان قرار گرفته است.
وی افزود: حوادث در هر صورت اتفاق می افتد و در کشور ما با توجه به حادثه خیز بودن این حوادث بیش از برخی کشورها گریبانگیر است و لازم است که همه خانواده چگونگی مدیریت در وقوع این حوادث را آموزش دیده باشند.
آمار پایین آمادگی خانوادهها در نحوه برخورد با بلایا
سرپرست معاونت آموزش و پژوهش هلال احمر قم با اشاره به مطالعهای که سوی وزارت بهداشت در رابطه با میزان آمادگی خانوادهها در نحوه برخورد با بلایا انجام شده بود اظهار کرد: بر اساس این مطالعه تنها ۸ و نیم درصد مردم ایران با نحوه چگونگی برخورد در بحرانها آشنایی دارند که آمار بسیار ناچیزی است.
وی ادامه داد: با آموزشهای ارائه شده توسط وزارت بهداشت این شاخص به ۹ و ۳ دهم درصد در سال ۹۴ رسید و بعد از مدتی فراموش شد و از آنجایی که این آموزشها نیاز به تداوم دارد ممکن است حتی این درصد در حال حاضر کمتر هم شده باشد.
حسینی با تأکید بر اینکه هلال احمر به دنبال این است که این آموزشها را تکمیل کند، تصریح کرد: این طرح در ۱۲ مرحله و با جامعه هدف خانوادهها همزمان با دهه فجر امسال کلید میخورد و بخشی ازمحدوده شهری قم امسال تحت پوشش این طرح قرار میگیرند.
وی با اشاره به اینکه این طرح با طرح سئوالهای ۱۵ گانه در درب خانهها آغاز میشود، تصریح کرد: برای هر سئوال یک امتیاز در نظر گرفته میشود و برنامه بر این است که تا سال ۱۴۰۰ این ۸ درصد آمادگی در مواجهه با بلایا به ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.
سرپرست معاونت آموزش و پژوهش هلال احمر استان قم با اشاره به اینکه جامعه هدف این طرح خانوادهها هستند، تأکید کرد: برای اثرگذاری آن باید در گروههای پیرامونی نیز از جمله گروههای اجتماعی مانند دانش آموزان و دانشجویان، سیاست گذاران و مدیران ارشد، رهبران اجتماعی محلی مانند ائمه جماعات، گروههای مرجع مانند روحانیان و معلمها و گروههای داوطلب در اجتماعات محلی نیز کار ویژه شود.
تلاش جمعی برای آموزش خانوادهها
وی با تأکید بر اینکه این برنامه یک تلاش جمعی برای آموزش خانوادههای جامعه است، افزود: در این طرح هدف محوری این است که ما آموزش را به درب خانهها میبریم و نیاز نیست که مردم برای دریافت این آموزشها مراجعه کنند و هر ماه به درب همان خانهای مراجعه میکنیم که قبلاً آموزش دادهایم تا این آموزشها مستمر و ادامه دار باشد.
حسینی «خانواده آماده و جامعه آماده» را شعار عمومی این طرح خواند و تأکید کرد: آموزشهایی همچون برنامهریزی برای مقابله با بلایا، تهیه نقشه خط بلایا، ارزیابی خط سازهای و غیر سازهای، تهیه کیف شرایط اضطراری، برنامه ارتباطی خانواده در شرایط اضطراری، برنامه تخلیه منزل در شرایط اضطراری و برنامه کمک به اعضای آسیبپذیر خانواده از جمله آموزشهایی است که ظرف چند سال به مردم ارائه داده میشود.
وی با اشاره به اینکه ارائه آموزشها به ۴۴۰۰ خانواده در این دو ماه تا پایان سال پیش بینی شده است، تصریح کرد: تا پایان کار یعنی سال ۱۴۰۰ کل خانوادههای استان تحت پوشش قرار میگیرند.
سرپرست معاونت آموزش و پژوهش هلال احمر قم افزود: علاوه بر آموزشهای داده شده فیلمها و بروشورهای آموزشی به خانوادهها اهدا میشود و آموزشهای متناسب برای همه سنین و همه اعضای خانواده تدوین شده است.
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