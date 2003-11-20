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۲۹ آبان ۱۳۸۲، ۱۰:۵۳

علي كريمي : لبناني ها مي خواستند شلوغ كنند

علي كريمي : لبناني ها مي خواستند شلوغ كنند

مهمتر از هر چيز 3 امتياز اين بازي بود كه آن را بدست آورديم و صعود خود را به دور نهائي قطعي كرديم .

به گزارش خبرنگار "مهر" ، علي كريمي بازيكن تكنيكي تيم ملي كشورمان در بازگشت از سفر لبنان در فرودگاه مهرآباد با اعلام اين مطلب افزود : قصد داشتيم تا با ارائه يك بازي مطمئن و بدور از هرگونه ريسك اين پيروزي را بدست آوريم كه در اين راه هم موفق بوديم . لبنان ضعيف تر از حدي بود كه بتواند برابر ما قدرت نمائي كند ولي از آنجا كه چيزي براي از دست دادن نداشتند ، پاك باخته بازي مي كردند و مي خواستند تا بازي را شلوغ كنند . داوري نادرست هم در مقاطعي به كمك آنها آمد ولي تجربه و قدرت تيم ما فراتر از اين مسائل بود و موفق شديم كه با اين پيروزي پرگل كار صعود خود به دور نهائي جام ملتهاي آسيا را با موفقيت به پايان ببريم .  

کد مطلب 38863

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