علي كريمي : لبناني ها مي خواستند شلوغ كنند

به گزارش خبرنگار "مهر" ، علي كريمي بازيكن تكنيكي تيم ملي كشورمان در بازگشت از سفر لبنان در فرودگاه مهرآباد با اعلام اين مطلب افزود : قصد داشتيم تا با ارائه يك بازي مطمئن و بدور از هرگونه ريسك اين پيروزي را بدست آوريم كه در اين راه هم موفق بوديم . لبنان ضعيف تر از حدي بود كه بتواند برابر ما قدرت نمائي كند ولي از آنجا كه چيزي براي از دست دادن نداشتند ، پاك باخته بازي مي كردند و مي خواستند تا بازي را شلوغ كنند . داوري نادرست هم در مقاطعي به كمك آنها آمد ولي تجربه و قدرت تيم ما فراتر از اين مسائل بود و موفق شديم كه با اين پيروزي پرگل كار صعود خود به دور نهائي جام ملتهاي آسيا را با موفقيت به پايان ببريم .