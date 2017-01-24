جامعه قرآنی محروم ترین جامعه هاست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین تقی زاده ظهر سه شنبه در نشست خبری ستاد دهه فجر با بیان اینکه استان های خراسان، تهران و اصفهان از بودجه قرآنی برخوردارند، اظهار داشت: در جمهوری اسلامی انتظار توجه به ترویج قرآن زیاد است و مسئولان باید برای ترویج کتاب آسمانی تلاش کنند.

وی ادامه داد: با وجود توفیق سالانه قاریان استان در زمینه قرآن بودجه مورد نیاز برای ترویج کتاب آسمانی در استان وجود ندارد و بنده بعد از ۱۳ سال تلاش در زمینه تدریس قرآن این شکلات را از لمس کرده ام و به نظر بنده با خرد دسته جمعی و با نوآوری ها می توان در زمینه ترویج قرآن در جامعه تلاش کرد.

رئیس ستاد دهه فجر آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه برگزاری برنامه های دهه فجر در استان باید در شان انقلاب اسلامی ایران باشد، گفت: دهه فجر انقلاب اسلامی فرصتی برای بازگوی آرمان های حضرت امام خمینی (ره) و نظام در فضای مجازی و انتقال آن به نسل جوان است

وی همچنین در ادامه از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خواستار چاره اندیشی در زمان حجاب و عفاف در جامعه شد و گفت: متاسفانه در حال حاضر زنان به صورت بدحجابی در جامعه ظاهر می شوند و این کمیسیون برای حل این مشکل اجتماعی چاره اندیشی کند.

حجت الاسلام تقی زاده از دستگاه های اجرایی استان در زمینه برگزاری و اجرای برنامه های دهه فجر خواستار فضاسازی به صورت جدی شد و گفت: بریا استقبال از دهه فجر باید چهره شهر آذین بندی شده و بنرها نه تنها به سر درب ادارات بلکه در سطح شهر نیز نصب شود.

استقبال هشت هزار مدرسه استان از دهه فجر

معاون آموزشی پرورشی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی نیز در این نشست با بیان اینکه با اشاره به برنامه‌های آموزش‌ و پروش استان برای بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی، اظهار داشت: برای بزرگداشت دهه فجر امسال در استان دو هزار برنامه پیش بینی شده است که از این تعداد ۳۴۰ برنامه شاخص بر اساس روزشمار انقلاب اسلامی است.

وی همچنین در ادامه با بیان اینکه بهره‌مندی از ابتکارات و ایده‌های دانش‌آموزان یکی از نوآوری های اجرای برنامه های دهه فجر امسال در استان خواهد بود، گفت: مدارس مبدا اجرای برنامه‌های دهه فجرآموزش و پرورش به حساب می آید و با تلاش مضاعف زمینه اجرای این برنامه‌ها به صورت خودجوش در مدارس فراهم شده است.

معاون آموزشی پرورشی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی از آمادگی هشت هزار مدرسه در استان برای استقبال از برنامه های دهه فجر انقلاب اسلامی خبر داد و افزود: مراسم استقبال از دهه فجر انقلاب اسلامی از پنجم بهمن ماه امسال آغاز شده و همزمان با ساعت ورود امام خمینی (ره) به ایران در تمام نقاط شهری و روستایی زنگ انقلاب نواخته می شود.

وی همچنین با اشاره به دیگر برنامه های اداره کل آموزش پرورش در دهه فجر انقلاب اسلامی، اظهار داشت: حضور دانش‌آموزان و معلمان در نماز جمعه، غبارروبی مزار شهدا و بانگ تکبیر الله اکبر توسط دانش‌آموزان از برنامه های مهم دیگر این اداره کل در دهه فجر خواهد بود.