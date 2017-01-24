انجمن خیرین مدرسه ساز شهرستان فردیس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید احدی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح انجمن خیرین مدرسه ساز شهرستان فردیس، ضمن تسلیت به مناسبت شهادت آتش نشانان در فاجعه ساختمان پلاسکو، اظهار کرد: یکی از دغدغه ها شهرستان فردیس کمبود فضای آموزشی است.

وی تشکیل مجمع خیرین مدرس ساز را باعث افزایش سرانه های آموزشی در فردیس دانست و گفت: امیدواریم عقب افتادگی های حوزه آموزش در فردیس جبران شود.

سرپرست فرمانداری شهرستان فردیس با تاکید بر اینکه ظرف دو سال آینده باید مشکلات حوزه آموزش شهرستان مرتفع شود، گفت: امیدواریم با همفکری و همراهی حداکثری ادارات شهرستان قدم های بزرگی برای افزایش سرانه های آموزشی برداشته شود.

احدی بر لزوم استقرار ادارات در سطح شهرستان تاکید کرد و گفت: متاسفانه فردیس با کمبود فضای آموزشی و ورزشی مواجه است همچنین سرانه فضای سبز و مطالعه در این شهرستان تازه تاسیس پایین است.

وی در بخش دیگری به وظایف آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: مدیران و معلمان نباید دغدغه کمبود مشکلات جاری و زیرساخت آموزشی را داشته باشند.