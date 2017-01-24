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۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۲۴

سرپرست اداره‌کل هواشناسی استان کرمانشاه خبر داد:

احتمال وقوع آبگرفتگی در اثر بارش شدید در استان کرمانشاه

احتمال وقوع آبگرفتگی در اثر بارش شدید در استان کرمانشاه

کرمانشاه- سرپرست اداره‌کل هواشناسی استان کرمانشاه از احتمال وقوع آبگرفتگی در نتیجه ورود سامانه بارشی قوی به جو استان کرمانشاه خبر داد.

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، از ورود سامانه بارشی قوی به جو استان کرمانشاه خبر داد و گفت: بر اساس آخرین تحلیل از نقشه های هواشناسی، سامانه ای قوی و بارش زا، از اواخر وقت فردا چهارشنبه وارد استان می شود و  تا روز یکشنبه هفته آینده، جو استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

وی افزود: این سامانه ضمن کاهش دمای روزانه و افزایش دمای شبانه، به تناوب سبب بارش باران و برف همراه با وزش باد در سطح استان خواهد شد.

سرپرست اداره‌کل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بارش از اواخر روز پنجشنبه تا اواسط روز جمعه و همچنین طی ساعاتی از روز یکشنبه، به ویژه در مناطق غربی و شمال غرب استان از جمله منطقه اورامانات شدید خواهد بود.

وی تصریح کرد: احتمالا این سامانه سبب آبگرفتگی معابر عمومی خواهد شد.

زورآوند ادامه داد: هم چنین بارش سنگین برف در گردنه ها و برخی نواحی سردسیر، سبب کاهش دید، کندی و اختلال در تردد وسائط نقلیه می شود.

وی گفت: با توجه به کاهش تدریجی دمای هوا، بارش طی روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده در غالب نقاط به شکل برف خواهد بود.

سرپرست اداره‌کل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: وزش باد ناشی از این شرایط - که در بعضی ساعات از روزهای پنجشنبه و شنبه و به ویژه در نیمه غربی استان شدید خواهد بود- ممکن است هوای استان را به خصوص در نواحی مرزی غبارآلود کند.

کد مطلب 3886322

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