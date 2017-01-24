احتمال وقوع آبگرفتگی در اثر بارش شدید در استان کرمانشاه

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، از ورود سامانه بارشی قوی به جو استان کرمانشاه خبر داد و گفت: بر اساس آخرین تحلیل از نقشه های هواشناسی، سامانه ای قوی و بارش زا، از اواخر وقت فردا چهارشنبه وارد استان می شود و تا روز یکشنبه هفته آینده، جو استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

وی افزود: این سامانه ضمن کاهش دمای روزانه و افزایش دمای شبانه، به تناوب سبب بارش باران و برف همراه با وزش باد در سطح استان خواهد شد.

سرپرست اداره‌کل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بارش از اواخر روز پنجشنبه تا اواسط روز جمعه و همچنین طی ساعاتی از روز یکشنبه، به ویژه در مناطق غربی و شمال غرب استان از جمله منطقه اورامانات شدید خواهد بود.

وی تصریح کرد: احتمالا این سامانه سبب آبگرفتگی معابر عمومی خواهد شد.

زورآوند ادامه داد: هم چنین بارش سنگین برف در گردنه ها و برخی نواحی سردسیر، سبب کاهش دید، کندی و اختلال در تردد وسائط نقلیه می شود.

وی گفت: با توجه به کاهش تدریجی دمای هوا، بارش طی روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده در غالب نقاط به شکل برف خواهد بود.

سرپرست اداره‌کل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: وزش باد ناشی از این شرایط - که در بعضی ساعات از روزهای پنجشنبه و شنبه و به ویژه در نیمه غربی استان شدید خواهد بود- ممکن است هوای استان را به خصوص در نواحی مرزی غبارآلود کند.