کمبود امکاناتم شرایط را سخت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم ملی دوچرخه‌سواری بانوان کشور چند روزی است که در شهر اهواز آغاز شده است و تا قبل از اعزام به مسابقات آسیای هند ادامه خواهد داشت که فاطمه فیضی تنها نماینده استان در این اردو است.

فاطمه فیضی رکابزن استان که در اردوی تیم ملی حضور دارد در مورد آخرین وضعیتش در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: اردو از سطح بسیار بالایی برخوردار است و همه رکابزنان تلاش می‌کنند تا با درخشش خود را به ترکیب اصلی تیم ملی در مسابقات آسیایی برسانند.

وی گفت: تمرینات بسیار سخت و پرفشار است و همه رکابزنان در یک سطح و شرایطی قرار دارند که این باعث ایجاد رقابت بین نفرات برای انتخاب در اردو نهایی باشد.

فیضی گفت: من به دلیل کم بودن امکانات شرایط بسیار سختی رادارم با این امکانات رقابت با رکابزنان دیگر بسیار سخت است که امیدوارم مسئولان استان حمایت کنند تا به ترکیب اصلی تیم ملی در مسابقات آسیایی برسم.

رکابزن ملی‌پوش استان تصریح کرد: من در بیشتر اردوهای تیم ملی دوچرخه‌سواری بانوان حضورداشته‌ام و همه تلاش خود را خواهم کرد تا به‌عنوان نماینده استان در مسابقات آسیایی حضور پیدا کنم و شاید مهم‌ترین مشکل من در این راستا نبود امکانات کافی است .

وی خاطرنشان کرد: من از همه مسئولان استان انتظار دارم تا با حمایت و پشتیبانی کمک کنند تا به ترکیب اصلی تیم ملی دوچرخه‌سواری برسم و برای استان افتخارآفرینی کنم.