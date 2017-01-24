«بدن دیوانه» به کرمان سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، گروه «بدن دیوانه» پیش از این و از ١٠ تا ٣٠ دی ٩٥ اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی و اجرای نمایش «هدیه مرموز» در ۷ استان و ۸ شهر مختلف نظیر اهواز، بهبهان، بوشهر، شیراز، یزد، آمل، تبریز و مشهد کرده بود.

این گروه در جدیدترین برنامه خود به استان کرمان سفر کرد تا علاوه بر برگزاری کارگاه های آموزشی خود، نمایش «هدیه مرموز» را در این استان هم اجرا کند.

گروه «بدن دیوانه» پیش از این نمایش «هدیه مرموز» را در فستیوال های مختلف جهانی کشورهای آمریکا، ایتالیا، آلمان، فرانسه، هلند، لهستان و هند به صحنه برده بود.

همچنین قرار است نمایش «هدیه مرموز» از روز شنبه ٩ بهمن ماه پردیس تئاتر تهران به صحنه رود. اجرای این نمایش همزمان با افتتاح پردیس تئاتر تهران است و هر روز ساعت ۱۸:۳۰ به صحنه می رود.