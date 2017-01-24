وحدت و همدلی ستودنی بین مردم شیعه و سنی در کنگان حاکم است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند ظهر سه‌شنبه در نشست شورای اداری شهرستان کنگان اظهار داشت: شهرستان کنگان از ریشه تاریخی و آثار باستانی ارزشمندی برخوردار است که حاکی از تمدن مردم این منطقه بوده و در کنار آن استعدادها و توانمندی اقتصادی منحصر به فردی در این شهرستان نهفته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تصریح کرد: وحدت و همدلی که در بین مردم شیعه و سنی منطقه شهرستان کنگان شاهد هستیم بسیار ستودنی است و همین انسجام و وحدت بین جوامع اسلامی است که می‌تواند در برابر توطئه‌های دشمنان مقابله کند.

وی با اشاره به اینکه در آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و دهه مبارک فجر قرار داریم، افزود: مدیران استانی و شهرستانی باید اقدامات بزرگ صورت گرفته در دولت تدبیر و امید که با توجه به سنگ‌اندازی‌ها، مشکلات بسیار و وجود تحریم‌های فلج کننده در راستای توسعه و پیشبرد کشور انجام شده است به استحضار مردم برسانند.

لزوم اطلاع‌رسانی صحیح فعالیت‌ها

معاون استاندار بوشهر گفت: باید با اطلاع‌رسانی درست از دستاوردهای صورت گرفته از سوی دولت، در جامعه امید و نشاط ایجاد کنیم چون بزرگترین سرمایه نظام مردم هستند.

گراوند عنوان کرد: در راستای توسعه عمران روستایی در این دولت گام‌های بی‌نظیری برداشته شده و استان بوشهر در این زمینه سرآمد است.

وی خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید در کنار نگاه به توسعه عمرانی و زیربنایی کشور، به حقوق شهروندی و دسترسی آزاد مردم به انتشارات و اطلاعات مورد نیاز آنان توجه ویژه و خاصی داشته است.

استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد

وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد برای توسعه و حل مشکلات جامعه در عرصه‌های مختلف امری ضروری است، افزود: دولت تدبیر و امید با اعتقاد از ظرفیت‌های مردمی و مشارکت مردم در توسعه نظام، بستر توسعه سازمانهای مردم نهاد را فراهم کرده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر بیان کرد: در استان بوشهر از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد به خوبی استفاده لازم صورت گرفته و در راستای حمایت از آنان اقدامات ارزشمندی انجام شده است.

وی اشاره کرد: دولت در بخش آسیب‌های اجتماعی غافل نبوده و در راستای خواسته‌های مقام معظم رهبری همه امکانات مورد نیاز را برای رفع مشکلات موجود فراهم کرده است.

حل مشکلات پروژه‌های نیمه تمام

گراوند یادآور شد: در حوزه عمرانی توجه دولت به حل مشکلات پروژه‌های نیمه تمام و ایجاد پروژه‌های اساسی و حیاتی بوده که توفیقات ارزشمندی در این بخش شاهد هستیم.

وی اظهار کرد: راه‌اندازی و فعال کردن مجدد بخشی از بنگاه‌های اقتصادی و صنایع کشور از دیگر دستاوردهای دولت تدبیر و امید بوده است.

وی تصریح کرد: در استان بوشهر کارهای عمرانی و زیربنایی بسیار ارزشمندی صورت گرفته است و در کنار آن طرح‌های امید اجتماعی و ستارگان امید با تدابیر و خلاقیت استاندار بوشهر در دست اجرا است.

گراوند ضمن تبریک انتخاب استان بوشهر به عنوان یکی از سه استان برتر کشور در حوزه جوانان، گفت: اخیرا در حضور وزیر ورزش و جوانان و معاون زنان رییس جمهور از استانداران بوشهر، ایلام و سیستان و بلوچستان به عنوان استان های برتر در حوزه جوانان تجلیل شد.