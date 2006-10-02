برنامه ديدار هاي تيم ملي فوتبال در تورنمنت اردن اعلام شد/ چهارشنبه ايران - عراق

به گزارش خبرنگار مهر تيم ملي فوتبال ايران ساعت 4 بامداد فردا ( سه شنبه) عازم اردن خواهد شد تا در تورنمنت صلح و دوستي اين كشور كه از دوازدهم تا چهاردهم مهرماه با حضور تيم‌هاي ملي ايران، عراق و اردن برگزار خواهد شد، شركت كند.

اولين ديدار تيم ملي مقابل تيم عراق ساعت 30/22 به وقت تهران روز چهارشنبه دوازدهم مهرماه است و دومين و آخرين ديدار اين تيم ساعت 30/22 به وقت تهران روز جمعه چهاردهم مهر ماه با تيم ملي اردن خواهد بود.

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