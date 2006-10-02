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۱۰ مهر ۱۳۸۵، ۱۶:۲۶

برنامه ديدار هاي تيم ملي فوتبال در تورنمنت اردن اعلام شد/ چهارشنبه ايران - عراق

برنامه ديدار هاي تيم ملي فوتبال در تورنمنت اردن اعلام شد/ چهارشنبه ايران - عراق

برنامه ديدارهاي تيم ملي فوتبال كشورمان در تورنمنت سه جانبه اردن اعلام شد كه بر اين اساس ملي پوشان كشورمان روز چهارشنبه به مصاف تيم عراق خواهند رفت.

به گزارش خبرنگار مهر تيم ملي فوتبال ايران ساعت 4 بامداد فردا ( سه شنبه) عازم اردن خواهد شد تا در تورنمنت صلح و دوستي اين كشور كه از دوازدهم تا چهاردهم مهرماه با حضور تيم‌هاي ملي ايران، عراق و اردن برگزار خواهد شد، شركت كند.
اولين ديدار تيم ملي مقابل تيم عراق ساعت 30/22 به وقت تهران روز چهارشنبه دوازدهم مهرماه است و دومين و آخرين ديدار اين تيم ساعت 30/22 به وقت تهران روز جمعه چهاردهم مهر ماه با تيم ملي اردن خواهد بود.
کد مطلب 388635

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